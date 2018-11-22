Смерть четверых детей на пожаре в Туле: МЧС исключило версию о неисправном обогревателе

Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области и Дмитрия Дзюбина.

Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Главное управление МЧС России по Тульской области проводит мероприятия по установлению причины пожара, произошедшего в Туле, с гибелью четверых детей.

«Сотрудниками надзорной деятельности Главного управления на основании визуального осмотра установлено, что очаг возгорания произошел в детской комнате и исключает возникновение пожара по причине неисправности электрооборудования.

С целью установления окончательной причины пожара в настоящее время специалистами испытательной пожарной лаборатории проводятся экспертные исследования.

Ситуация находится на особом контроле в Главном управлении МЧС России по Тульской области», – говорится в сообщении ведомства.

В доме № 3-б по Гарнизонному проезду 21 ноября произошел страшный пожар. В огне погибли четверо детей, мать с ожогами II и III степени госпитализирована.

По факту пожара СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В настоящее время проводится предварительное расследование. Ход и результаты следствия по делу на личный контроль взял прокурор области Роман Прасков. Ситуация также на особом контроле губернатора Тульской области.