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Журналисты «Слободы» стали призерами регионального конкурса «Я люблю тебя, Россия!»
Фото Алексея Пирязева.

Журналисты «Слободы» стали призерами регионального конкурса «Я люблю тебя, Россия!»

В этот году дипломы и премии выиграли Татьяна Алексеева, Лариса Тимофеева и Оксана Грудинина.

Конкурс «Я люблю тебя, Россия!» проводится в Тульской области уже третий год подряд. В 2018 году на участие в четырех номинациях конкурса поступило 174 заявки от журналистов со всей Тульской области. Церемония награждения состоялась 2 ноября в творческом индустриальном кластере «Октава».

Диплом I степени в номинации «Служба Отечеству: долг, честь, традиции» выиграла Татьяна Алексеева, исполнительный директор ООО «Слобода», за публикацию «Туляков отправили служить в научно-производственные роты». Награду Татьяне Владимировне вручила министр молодежной политики региона Юлия Вепринцева. Всего на лучшее освещение темы допризывной подготовки молодежи было подано 39 заявок.

Диплом III степени в номинации «Мы разные, но мы вместе» получила Лариса Тимофеева, шеф-редактор еженедельника «Слобода», за серию статей межнациональной тематики («Гордимся тем, что мы крапивенцы!», Тульский ветеран Василий Мирошниченко: «Лица и имена погибших друзей помню до сих пор», «От русских песен у зрителей всего мира по телу бегут мурашки»). Награду Ларисе Николаевне вручил Валерий Шерин, первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области. Всего на лучшее освещение реализации государственной национальной политики, истории и культуры народов, проживающих на территории Тульской области было подано 73 заявки.

Диплом II степени в номинации «Наркотикам — нет!» получила корреспондент «Слободы» и Myslo Оксана Грудинина за статью «Как живут наркоманы в центре реабилитации»). Награду Оксане вручила Татьяна Ларина, уполномоченный по правам человека в Тульской области, председатель конкурсной комиссии. Всего на лучшее освещение работы по профилактике употребления наркотиков и пропаганде здорового образа жизни было подано 26 заявок.

Организатором конкурса выступает комитет Тульской области по печати и массовым коммуникациям.

сегодня, в 12:42 +9
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