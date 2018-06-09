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От русских песен у зрителей всего мира по телу бегут мурашки

От русских песен у зрителей всего мира по телу бегут мурашки

Им рукоплескали французы на кинофестивале в Каннах и чопорные немцы у Дрезденской галереи, китайцы в Шанхае подпевали им «Катюшу» и «Подмосковные вечера»...

В чем же секрет успеха одного из самых прославленных коллективов Тульской области — фольклорного ансамбля «Услада»? Ответ прост — в душевности, высоком профессионализме и глубоком понимании традиционной русской культуры.


«Услада» в усадьбе «Спасское-Лутовиново».

В апреле 2019 года тульский фольклорный ансамбль «Услада» отметит свое 20-летие. Коллектив — дважды лауреат первой премии ЦФО в области литературы, искусства и кинематографии «За сохранение традиционной культуры», обладатель гранта губернатора Тульской области в сфере театрального искусства, многократный лауреат всевозможных фестивалей и конкурсов в России и за рубежом. Артисты «Услады» одновременно и певцы, и драматические актеры, и танцоры. Это не просто ансамбль, а настоящий фольклорный театр.

Марина Федосеева, художественный руководитель фольклорного ансамбля «Услада», заслуженный работник культуры РФ, обладатель ордена «Патриот России»:

Марина Федосеева

- С традиционной культурой в Туле всегда была сложная ситуация. Я начинала работать в родном городе Ясногорске, там у меня был самодеятельный коллектив. На одном из концертов нас заметил художественный руководитель Тульской филармонии Генрих Гиндес и предложил создать коллектив. Доверие было абсолютное: коллектива еще не было, а нам уже дали ставки в филармонии. Под нас открыли музыкальное отделение в колледже им. Даргомыжского — «сольное и хоровое народное пение». Мы пришли — шумные, яркие, громкие, было очень трудно завоевать свое место под солнцем. Зато сейчас наше отделение одно из самых успешных.


За свою 20-летнюю историю ансамбль вырастил не одну яркую звезду. Самые известные ее выпускники — певец Алексей Воробьев, вокалистка группы «ДДТ» Алена Романова, актриса театра Сергея Безрукова Юлия Головченко. Коллектив — настоящий живой организм, в котором постоянно обновляется состав, вливается молодежь. И это здорово!


- На место нашей солистки Наташи Калашниковой, которая ушла в декрет, приехала девочка из Коми-Пермяцкого автономного округа. Так вот это совершенно другая певческая культура, другие традиции. Ей было тяжело, но она переучилась, — рассказывает Марина Олеговна.


В начале своего пути «Услада» исполняла только тульские песни. За ними Марина Федосеева специально ездила в Москву - специалисты консерватории в фольклорных экспедициях в Тульской области в 50−60-е годы ХХ века собрали богатейший материал. «Услада» — первый молодежный коллектив, который начал исполнять тульские песни.


- По текстам тульские песни ничем не отличаются от песен других регионов — они про жизнь, про любовь, про страдания, — говорит Марина Федосеева. — Но манера исполнения отличается от, например, Белгородской области. Там поют с улыбкой, делая акцент на букве «е». У нас же манера исполнения более жесткая, взрывная, акающая.


Военный спектакль «Когда мы были на войне».

Сейчас в репертуар коллектива вошли и другие произведения. За год «Услада» ставит около 10 программ!


- Наша задача — постараться, чтобы наше новое поколение знало народные песни, что это не только «Златые горы» и «Ой, мороз, мороз», а очень интересная культура, — улыбается Марина Олеговна. — В мае «Услада» дала 18 концертов. Значит, мы 18 раз постучались в сердца и души наших зрителей: детей, молодежи, взрослых. Это очень приятно. Я убеждена, что без прошлого нет будущего. Мы великая нация, великий народ, но очень много упущено, очень много нам надо наверстать. Попросите трехлетнего осетина или чеченца станцевать свой национальный танец — он станцует легко. Попросите нашего, даже семилетнего, девятилетнего ребенка — станцует ли он?


Костюмы выполнены в лоскутной технике Алексея и Натальи Ченцовых
для выступления на сочинской олимпиаде.

С концертами ансамбль объездил множество стран. Так, «Услада» представляла русскую культуру на Международном кинофестивале во французских Каннах.


- Мы жили в Каннах 10 дней, и каждый день к нам приходила одна женщина с детьми, — рассказывает Марина Федосеева. — И каждый день — полные слез глаза. Мы познакомились. Она русская, уже много лет живет во Франции, замужем, двое детей. Она счастлива, вот только муж запрещает говорить с детьми на русском языке. Так вот она приводила малышей на наши концерты, чтобы они просто послушали русскую речь.


«Услада» в городе Сочи.

До Канн ехали на автобусе, в Германии у нас были запланированы экскурсия и посещение Дрезденской галереи. Не знаю, что на нас нашло, но нам очень захотелось спеть около галереи, захотелось поделиться тем, что мы умеем. Наш экспромт вылился в большой концерт, который собрал огромное количество людей. А вообще самые яркие впечатления — от публики в Италии. Мы участвовали в фестивале «Летний сад искусств» в городе Бари, который патронирует Светлана Медведева. Культура итальянцев близка к русской по своей яркости и насыщенности. А в Шанхае всё было очень трогательно — китайцы подпевали нам «Подмосковные вечера» и «Катюшу» — даже те, кто не знал русского языка. Вообще для всех иностранцев русская культура — экзотика.


23-летний солист Михаил Соловьев:

Михаил Соловьев

- Наши выступления интересны тем, что мы очень близки к зрителю. У нас нет преград, мы объединяемся в большой хор со зрителями. Когда я на сцене, всегда хочу, чтобы люди начали петь вместе со мной.


26-летняя солистка Светлана Лобанова:

Светлана Лобанова

- Когда мне было семь лет, я влюбилась в «Усладу», мечтала стать ее частью, всегда ходила на концерты, записывала на видео, плакала на выступлениях. Для меня это настоящее искусство. Наверное, эта чистота, правдивость, органичность, душевность и цепляет слушателей во всем мире, и неважно, понимают люди язык или нет. Ведь музыку чувствуют сердцем. Когда у артиста мурашки бегут по телу во время исполнения — значит, цель достигнута. И значит, они появляются и у зрителей. Невероятно хороши русские колыбельные, их обязательно надо петь детям! Ученые доказали, что напев «люли-люли» — какое-то космическое сочетание звуков, неземная энергия, которая благотворно влияет на мозг ребенка. Вообще русская песня — это не вишенка на торте, это сам каравай. Хлеб, который наполнялся народными слезами, горем, трудом, недостатком чего-то… И кусочек этого каравая достанется каждому, вкусив его, зритель будет счастлив и будет вместе с нами.

 

Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 16:48 +2
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