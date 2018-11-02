Хатико по-тульски: пес несколько дней ждет умершего хозяина возле больницы

Фото из группы ВКонтакте "Тула. Помощь бездомным животным".

Собака не отходит от клиники ни на шаг и не знает, что хозяин больше никогда не придет.

Туляки сообщают, что возле главного входа в городскую больницу №9 (Новомедвенский проезд) несколько дней лежит собака. Его хозяина привезли в больницу в тяжелом состоянии, но спасти мужчину, к сожалению, не удалось. Верный пес до сих пор ждет своего хозяина и не отходит от больницы ни на шаг.

– Помогите, пожалуйста, пристроить собаку, ведь от тоски он тоже может погибнуть! — пишут туляки.

Только посмотрите, какой красавчик! Возможно, именно вы станете для этого верного пса новой семьей.