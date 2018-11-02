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Со 2 ноября туляки могут купить билеты на матч «Арсенал» – «Анжи»
Фото из архива Myslo.

Со 2 ноября туляки могут купить билеты на матч «Арсенал» – «Анжи»

Игра состоится 9 ноября в 19.30 в Туле.

2 ноября в Туле стартует продажа билетов на матч 14-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Анжи».

Время работы касс Центрального стадиона:

  • 2 ноября — 8 ноября: с 13.00 до 19.00,
  • 9 ноября: с 13.00 до 20.15.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты можно через фан-клуб «Арсенал» (контактный телефон 8−953−423−29−60).

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор №1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, (4872) 57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Матч «Арсенал» — «Анжи» состоится 9 ноября в 19.30.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:10 +3
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