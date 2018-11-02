Со 2 ноября туляки могут купить билеты на матч «Арсенал» – «Анжи»

Фото из архива Myslo.

Игра состоится 9 ноября в 19.30 в Туле.

2 ноября в Туле стартует продажа билетов на матч 14-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Анжи».

Время работы касс Центрального стадиона:

2 ноября — 8 ноября: с 13.00 до 19.00,

9 ноября: с 13.00 до 20.15.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты можно через фан-клуб «Арсенал» (контактный телефон 8−953−423−29−60).

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор №1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, (4872) 57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Матч «Арсенал» — «Анжи» состоится 9 ноября в 19.30.