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Гордимся тем, что мы крапивенцы!

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива героев статьи.

Гордимся тем, что мы крапивенцы!

4 августа в Крапивен­ском краеведческом музее уже во второй раз прошел съезд потомков жителей этого уездного городка.

Сюда приехали люди всех возрастов из разных уголков России. Объединяет их любовь к малой родине и огромный интерес к своим корням, к истории своего рода.  
В этом году на съезд потомков приехало около сорока человек, расширяется и география участников мероприятия.


Ольга Веневцева.

– В прошлом году мы решили провести съезд, потому что в последнее время очень вырос интерес людей к истории своего рода, – говорит Ольга Веневцева, главный научный сотрудник Крапивенского отдела музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». – Мы всегда дружили с потомками крапивенских жителей, но в последние годы началась волна звонков, писем, визитов... Это были люди с огромными семейными архивами, которые хорошо знают свое прошлое и хотят поделиться этим, и люди, которые знали о своей родословной очень мало и жаждали узнать больше. Мы решили, что таких людей можно собирать вместе и общаться. Я убеждена, что такие съезды очень важны, ведь если человек утрачивает свои корни, свою родословную, то он теряет связь с историей, с обществом, живет своим домом...

Приятно, что люди, приезжающие на съезд потомков, становятся сообществом. Они гордятся тем, что они крапивенцы, и это прекрасно!


Елизавета Ивановна Цветкова приехала в Крапивну из Щекино вместе со своим внуком и его женой. Большую часть жизни она и не знала, что в Крапивне жила ее прабабушка:

 


Елизавета Ивановна Цветкова.

– Я потомок Татьяны Иосифовны Расторгуевой, она из купеческого рода, жила в Крапивне. Ее дочь Елена – моя бабушка – жила уже в Епифани, она родилась в 1874 году. В 1906 году на Елене Николаевне Расторгуевой женился ротмистр Игнатьев. В 1913 году у них родился второй ребенок – мой папа, а я родилась в 1937 году, уже в советские годы. 


Татьяна Иосифовна и Николай Иванович Расторгуевы (в центре).

Тогда нельзя было интересоваться своей родословной, даже вопрос в семье, кто мы такие, не поднимался. И только после распада СССР мы заговорили, и то очень тихо, о своих корнях. Выплыли интересные фотографии, мы стали составлять нашу родословную.


Елена Николаевна и Иван Иванович Игнатьевы – прапрабабушка и прапрадедушка Елизаветы Ивановны Цветковой. Фото начала ХХ в.

Убеждена, что нельзя быть манкуртами, Иванами, не помнящими родства. Чтобы растить достойных детей, необходимо знать, кто же мы такие. Я думаю, что мой внук должен гордиться тем, какая я, какими были мои папа, мама, дедушка и бабушка.


Елизавета Цветкова с внуком Павлом и его женой Аленой.

У нас в семье культивировались ответственность, любовь к семье, любовь к ближнему. А еще я очень горжусь тем, что я русская. У нас в семье одни Иваны – прадед и два деда, папа, племянник.


Александр Ильинский с женой Татьяной.

Александр Ильинский приехал на съезд потомков жителей Крапивны из Москвы. Его бабушка Марья Николаевна Сабурова – дочь купцов, хозяев дома, в котором сейчас располагается Крапивенский краеведческий музей:
– Мне было интересно составить свое генеалогическое древо. Дедушка умер, когда мне было 20 лет, и тогда история рода меня не интересовала. А когда я стал старше, кто-то из родственников рассказал мне про Крапивну. Я загорелся и начал восстанавливать историю своей семьи.


Крапивенская молодежь начала ХХ века. Мария Сабурова – слева.

Я дошел до прапрадеда – это ориентировочно 1850 год, он был орловским купцом, переехал жить в Крапивну. Прадед работал управляющим на винном предприятии братьев Тимофеевских, был лаборантом. Очень важно сохранить эти знания и передать потомкам – это же наши корни. Испытываю к Крапивне очень теплые чувства.


Татьяна Степнова с семьей.

Тулячка Татьяна Степнова приехала в Крапивну с мамой, дядей, мужем и младшей дочерью Софьей:
– В Крапивне жили мой прадед Андрей Александрович Белобородов, прабабушка Мария Васильевна Белобородова, урожденная Сазонова. Мы всегда об этом знали от моей бабушки Валентины Андреевны и от моей мамы Натальи Григорьевны Курносовой. К этой информации в семье относились очень бережно. Мы часто приезжали в Крапивну даже до того, как здесь начали возрождать краеведческий музей.

Очень приятно подходить к домам, которые принад­лежали нашим предкам. Мы всегда спускались к реке Плаве и всегда чувствовали подъем энергии. Можно сказать, что для меня Крапивна – это место силы. Хочется оставить это в наследство своим детям. Может быть, в наш век современных технологий им все-таки понадобится знать о своих корнях. Это важно и для самоидентификации – что они представляют из себя в этом мире.


Станислав Иванович Иванов.

Кто-то стал не просто приезжать, но еще и помогать музею. Потомок купцов Юдиных Станислав Иванов помог в приобретении некоторых экспонатов, а также издал тираж открыток «Крапивна. Ретро».


Жители Крапивны Варвара Васильевна и Николай Николаевич Юдины – бабушка и дедушка Станислава Ивановича Иванова.

– Наша династия начинается с 1714 года. В роду были купцы, все были благотворителями. Я и сам родился в Крапивне, – рассказывает Станислав Иванов. – Моя мама приехала сюда из Москвы беременная и здесь родила меня. В Крапивне до сих пор сохранился сад, в котором мы играли детьми. Когда работал, не было времени, а сейчас я активно занимаюсь изучением истории рода. У меня сильна связь с Крапивной, это место какое-то благодатное.


4 августа 2018 г., второй съезд потомков жителей уездного города Крапивна
Щекинского района Тульской области.

Съезд потомков крапивенских жителей еще раз доказал, что без корней человек, как и дерево, засыхает. Связь с историей, с традициями предков – это незримая нить, которая помогает жить и на которой держится русская нация. Теперь съезд будет проходить каждый год в первую субботу августа. До встречи летом 2019 года на гостеприимной тульской земле!

Галерея
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Съезд потомков крапивенских жителей, Фото: 16
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Съезд потомков крапивенских жителей, Фото: 34
Съезд потомков крапивенских жителей, Фото: 35
Съезд потомков крапивенских жителей, Фото: 36
Съезд потомков крапивенских жителей, Фото: 37
Съезд потомков крапивенских жителей, Фото: 38
Съезд потомков крапивенских жителей, Фото: 39
Съезд потомков крапивенских жителей, Фото: 40
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 14:56 0
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