В Туле старики три месяца не могут выйти из дома из-за затянувшейся замены лифта

Фото Алексея Пирязева.

Пенсионеры не могут выйти из дома, сходить к врачу и даже просто самостоятельно купить продуктов.

Пилотный проект по замене лифтов в Туле начался помпезно. Чиновники провели пресс-конференцию, информация быстро разлетелась в СМИ и среди туляков. Однако реализация проекта на деле оказалась не такой радужной.

Жители дома на ул. Циолковского, 5, к.2 восприняли новость о замене лифта радостно. Старый работал в доме с 1977 года и, конечно, требовал ремонта.

На собрании жителям пояснили, работы займут примерно 50 дней, и собственники готовы были терпеть. Но время шло, а лифт не запускали.

Ольга Калмыкова – Лифт в нашем доме отключили 26 июля. Говорили, что ремонт вместе с оформлением документов займет не больше 50 дней. И сначала в это действительно верилось: подрядчики работали с утра до восьми вечера каждый день без выходных. Работы велись одновременно в двух подъездах: демонтаж и установка заняли всего месяц. А потом все встало. И больше никто нашим лифтом не занимается.

Николай Ушаков: – Прошло почти три месяца, лифт так и не запущен. Мы стали узнавать, и нам рассказали: пуск оборудования тормозит найденные Ростехнадзором нарушения. Мы понимаем, что лифт должен быть в первую очередь безопасным. Но если нашлись недостатки, значит, их нужно устранять? А никто этого не делает.

Почти три месяца жители девятиэтажки ходят пешком. Лишний раз выходить из дома никто не хочет, но хуже всего старикам, которых в доме много.

Валентина Ивановна Захарова ходит с тростью, и каждый раз подъем по лестнице для нее непрост.

Валентина Захарова – Вышли с мужем в магазин, идем и решаем, кто пойдет гулять с собакой, потому что животному же не объяснишь, что лифт не запускают. Конечно, это серьезные неудобства. Но в подъезде есть и те, кто вообще не может выйти на улицу! Некоторых жителям подъезда по 90 лет, и, конечно, такой человек если выйдет, не сможет подняться обратно. И самое обидное – за это все мы тоже заплатили. По условиям программы собственники участвуют в софинансировании, мы, например, со своей квартиры отдали 3300 рублей. Учитывая то, что мы и так платим за капремонт жилья.

Некоторые пенсионеры все лето провели, не выходя из собственных квартир: подняться на восьмой или девятый этаж они просто не в силах.

Пожилые люди не могут даже самостоятельно купить продукты и лекарства.

88-летняя Мария Сергеевна Анисимова и 81-летняя Татьяна Владимировна Огольцова этим летом гуляют только на лестничной клетке своего восьмого этажа.

Мария Сергеевна Анисимова – У меня дочь инвалид после инсульта. Передвигается тяжело. Вот мы и сидим дома с июля... Самые необходимые продукты и лекарства нам привозит моя сестра, но ей тоже много лет, а приходится носить тяжелые сумки по лестнице. Иногда прошу соседей принести нам что-то из магазина. Плачу за такую услугу им по 200 рублей. Но все время просить не будешь! Нам с дочерью нужна медпомощь, но в больницу мы выбраться не можем.

Рассказывая это, Мария Сергеевна плачет от бессилия. Женщина спустилась на два этажа, когда услышала наши голоса в подъезде. Подъем на своей этаж дался женщине тяжело. Сквозь слезы пенсионерка хваталась за перила и каждую ступеньку преодолевала через боль.

Эти кадры не постановочные, и смотреть на них без эмоций невозможно:

18 октября Myslo отправил запросы с просьбой прояснить ситуацию заместителю министра строительства и ЖКХ Тульской области Олегу Дючкову и генеральному директору Фонда капитального ремонта Тульской области Константину Лопухову, тем чиновникам, которые так радужно описывали проект на пресс-конференции в июле.

Мы спросили, сколько объектов было сдано в озвученный на пресс-конференции срок – 15 октября, в течение какого срока должны устранятся нарушения, выявленные комиссией, почему так долго не работает лифт в доме на ул. Циолковского, 5 и какие меры были предприняты для его пуска.

Оперативно получить комментарий не удалось. Напротив, нас попросили прислать аудиозапись той самой пресс-конференции. Неужели чиновники забыли о своих обещаниях?

Вот кстати, фрагменты той самой записи, на которой записан голос Константина Лопухова. Рядом находится Олег Дючков, который не выражает несогласия с озвученными словами:

Ситуация непростая. Зато есть где проявить себя социальным службам и добровольцам. Самое время подключиться и помочь старикам!

Найти нужный номер, чтобы позвать на помощь работника соцслужбы большинство пенсионеров не может, потому что у них нет доступа в интернет. Получается, им приходится рассчитывать только на доброту соседей.