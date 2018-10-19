Туляки сообщают о вирусе Коксаки: Роспотребнадзор проверил информацию
О результатах проверки сообщила пресс-служба ведомства.
В тульских СМИ появилась информация, что в детском саду № 167 по адресу: ул. Бр. Жабровых, 10 зарегистрированы случаи заболевания детей вирусом Коксаки. Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело расследование.
Установлено, что в дошкольном учреждении у одного ребенка зарегистрирована острая кишечная инфекция, еще у одного малыша — скарлатина. Заболевшие дети из разных групп.
Ребенок с кишечной инфекцией был госпитализирован в медицинский стационар. В настоящее время он выписан без подозрения и симптомов энтеровирусной инфекции.
Сотрудники Роспотребнадзора провели дополнительные противоэпидемические и профилактические мероприятия, в том числе медицинский осмотр и наблюдение за детьми. Новых случаев не зарегистрировано.
В ведомстве рассказали, что за 9 месяцев 2018 года в Тульской области зарегистрировано 10 случаев энтеровирусной инфекции, в том числе 9 среди детей. Случаи зарегистрированы в 5 муниципальных образованиях региона. Источником энтеровирусных инфекций является больной человек или инфицированный бессимптомный носитель вируса. Вирус может передаваться через грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды, через воду и пищу.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что для предупреждения заражения энтеровирусной инфекцией необходимо:
- соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед едой, после возвращения с улицы и каждого посещения туалета, обрабатывать руки разрешенными дезинфектантами;
- купаться только в разрешенных местах отдыха, где контролируется качество воды;
- тщательно промывать горячей водой овощи и фрукты, приобретенные на рынках и в торговой сети;
- не пить воду из непроверенных источников, пить только бутилированную или кипяченую воду;
- проводить влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, чаще проветривать;
- пользоваться индивидуальной посудой, следить за чистотой предметов ухода за детьми раннего возраста;
- избегать контактов с лицами, имеющими признаки инфекционного заболевания;
- соблюдать «респираторный этикет»: при кашле и чихании рекомендуется прикрывать рот и нос одноразовыми платками и салфетками, которые выбрасывать в урну после однократного использования;
- в случае появления симптомов инфекционного заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.