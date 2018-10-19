Туляки сообщают о вирусе Коксаки: Роспотребнадзор проверил информацию

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В тульских СМИ появилась информация, что в детском саду № 167 по адресу: ул. Бр. Жабровых, 10 зарегистрированы случаи заболевания детей вирусом Коксаки. Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело расследование.

Установлено, что в дошкольном учреждении у одного ребенка зарегистрирована острая кишечная инфекция, еще у одного малыша — скарлатина. Заболевшие дети из разных групп.

Ребенок с кишечной инфекцией был госпитализирован в медицинский стационар. В настоящее время он выписан без подозрения и симптомов энтеровирусной инфекции.

Сотрудники Роспотребнадзора провели дополнительные противоэпидемические и профилактические мероприятия, в том числе медицинский осмотр и наблюдение за детьми. Новых случаев не зарегистрировано.

В ведомстве рассказали, что за 9 месяцев 2018 года в Тульской области зарегистрировано 10 случаев энтеровирусной инфекции, в том числе 9 среди детей. Случаи зарегистрированы в 5 муниципальных образованиях региона. Источником энтеровирусных инфекций является больной человек или инфицированный бессимптомный носитель вируса. Вирус может передаваться через грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды, через воду и пищу.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что для предупреждения заражения энтеровирусной инфекцией необходимо: