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Туляки сообщают о вирусе Коксаки: Роспотребнадзор проверил информацию
Фото deti-i-vnuki.ru.

Туляки сообщают о вирусе Коксаки: Роспотребнадзор проверил информацию

О результатах проверки сообщила пресс-служба ведомства.

В тульских СМИ появилась информация, что в детском саду № 167 по адресу: ул. Бр. Жабровых, 10 зарегистрированы случаи заболевания детей вирусом Коксаки. Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело расследование.

Установлено, что в дошкольном учреждении у одного ребенка зарегистрирована острая кишечная инфекция, еще у одного малыша — скарлатина. Заболевшие дети из разных групп.

Ребенок с кишечной инфекцией был госпитализирован в медицинский стационар. В настоящее время он выписан без подозрения и симптомов энтеровирусной инфекции.

Сотрудники Роспотребнадзора провели дополнительные противоэпидемические и профилактические мероприятия, в том числе медицинский осмотр и наблюдение за детьми. Новых случаев не зарегистрировано.

В ведомстве рассказали, что за 9 месяцев 2018 года в Тульской области зарегистрировано 10 случаев энтеровирусной инфекции, в том числе 9 среди детей. Случаи зарегистрированы в 5 муниципальных образованиях региона. Источником энтеровирусных инфекций является больной человек или инфицированный бессимптомный носитель вируса. Вирус может передаваться через грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды, через воду и пищу.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что для предупреждения заражения энтеровирусной инфекцией необходимо:

  • соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед едой, после возвращения с улицы и каждого посещения туалета, обрабатывать руки разрешенными дезинфектантами;
  • купаться только в разрешенных местах отдыха, где контролируется качество воды;
  • тщательно промывать горячей водой овощи и фрукты, приобретенные на рынках и в торговой сети;
  • не пить воду из непроверенных источников, пить только бутилированную или кипяченую воду;
  • проводить влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, чаще проветривать;
  • пользоваться индивидуальной посудой, следить за чистотой предметов ухода за детьми раннего возраста;
  • избегать контактов с лицами, имеющими признаки инфекционного заболевания;
  • соблюдать «респираторный этикет»: при кашле и чихании рекомендуется прикрывать рот и нос одноразовыми платками и салфетками, которые выбрасывать в урну после однократного использования;
  • в случае появления симптомов инфекционного заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:04 +1
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