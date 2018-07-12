Всё о замене лифтов в Тульской области: где, когда и за сколько?

Установка оборудования займет почти два месяца, но, по словам чиновников, тулякам есть чего ждать. Новые лифты будут усовершенствованы и оснащены дисплеями.

В Тульской области 720 домов оборудованы 2645 лифтами. Начало региональной программы по их замене было запланировано на 2024 год. Однако согласно последним поправкам в нормативные документы Таможенного союза, эксплуатация лифтов, отработавших нормативный срок, в феврале 2020 года должна быть остановлена.

В связи с этим губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил реализовать пилотный проект по замене 102 лифтов уже в 2018 году. Все это оборудование уже отслужило больше нормативного срока службы (25 лет) и требует первоочередной замены по заключению экспертов.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Тульской области Олег Дючков:

Олег Дючков – Замена лифтового оборудования – одна из самых актуальных и масштабных проблем нашего региона, поскольку требует больших финансовых затрат. Для реализации пилотного проекта требуется порядка 180 миллионов рублей. Финансирование будет осуществляться из средств областного бюджета. Также предусмотрено софинансирование проекта за счет средств муниципальных образований (22,2%) и за счет собственников многоквартирных домов. Последним придется заплатить 3,7% от суммы, требующейся на замену лифта. При этом взнос собственников составляет в среднем 2000 рублей с одной квартиры в доме.

В среднем стоимость одного комплекта лифтового оборудования стоит 1,8 миллиона рублей. Однако она может снизиться в результате торгов.

Всего в 2018 году будет заменено 120 лифтов в 34 многоэтажках. Восемь из них – в Новомосковске, и 26 - в Туле.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Тульской области Константин Лопухов:

Константин Лопухов – Подрядная организация уже выбрана с помощью электронного аукциона. Осуществлять замену лифтов и поставлять оборудование будет нижегородская компания Трансэнерго», которая является представителем завода « Могилевлифтмаш». Первый этап – обследование и проектирование лифтов – уже активно реализовывается. После 25 июля начнется второй этап – строительно-монтажные работы. Окончательный срок реализации проекта – 15 октября 2018 года. К этому моменту помимо установки лифтов, уже должна быть подготовлена и вся необходимая документация.

Кстати, новые лифты будут усовершенствованы. Например, двери в них будут открываться шире, чем в тех, что установлены в большинстве домов сейчас, а освещение станет лучше. Кроме того, лифты оснастят дисплеями, на которых будет размещаться информация о доме: начислениях или проводимых собраниях.

Интересный момент, с момента начала монтажа и до приемки проходит примерно 50 дней. Все это время собственникам придется обходиться без лифта.

Сейчас в правительстве Тульской области прорабатывается возможность продолжения проекта по ускорению замены лифтов в 2019 году. Обязательным условием для включения дома в список участников станет заключение специализированной организации о том, что установленные лифты требует первоочередной замены. Это эксперты могут установить во время плановой проверки, никаких дополнительных заявлений от собственников не требуется.

Однако заменят лифты только в том случае, если жители будут согласны внести 3,7% от суммы, необходимой на установку. Решение об этом будут приниматься на собраниях дома, которые организуют органы местного самоуправления.

Собственники, которые формируют фонд капитального ремонта на специализированном счете, по-прежнему вправе самостоятельно принимать решение о замене лифтового оборудования при наличии средств.

где заменят лифты в 2018 году

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