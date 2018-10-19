Фото из архива Myslo.
В Тульской области из-за резкого похолодания объявлено метеопредупреждение
В ближайшие сутки среднесуточная температура воздуха понизится на 8°C.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки на территории Тульской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха до 8°C.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.
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