За день в 17 социальных объектов Тулы поступило тепло
Работы по подключению учреждений продолжаются.
Как сообщает пресс-служба администрации города, по заявкам руководителей организаций 26 сентября теплоснабжение подано по следующим адресам:
- МБОУ СОШ № 71 (Максимовского, 2),
- МБОУ СОШ № 55 (М. Горького, 41, корп. 1, 2),
- МБДОУ № 168 (Пузакова, 80),
- МБОУ СОШ № 10 (Литейная, 25),
- МБОУ НОШ № 12 (Литейная, 34),
- МБДОУ № 7 (М. Горького, 14а),
- МБДОУ № 77 (Литейная, 30),
- МБДОУ № 152 (пос. Косая Гора, М. Горького, 21),
- МБДОУ № 153 (пос. Косая Гора, Луговая, 10),
- МБОДОУ №56 (Шухова, 22в),
- МБОУ СОШ № 4 (пр. Ленина, 21),
- Архангельская НОШ (с. Архангельское, ул. Промышленная, 2, с. Архангельское, Центральная, д. 12),
- СОШ ул. Фабричная, д. 1 с. Алешня,
- ДОУ ул. Совхозная, с. Алешня,
- Санаторий «Иншинка»,
- Школа в с. Зайцево.
За несколько дней тепло поступило в 49 учреждений. Руководители всех образовательных учреждений Тулы подали заявки на подключение тепла – это 268 объектов.
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