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За день в 17 социальных объектов Тулы поступило тепло

За день в 17 социальных объектов Тулы поступило тепло

Работы по подключению учреждений продолжаются.

Как сообщает пресс-служба администрации города, по заявкам руководителей организаций 26 сентября теплоснабжение подано по следующим адресам:

  • МБОУ СОШ № 71 (Максимовского, 2),
  • МБОУ СОШ № 55 (М. Горького, 41, корп. 1, 2),
  • МБДОУ № 168 (Пузакова, 80),
  • МБОУ СОШ № 10 (Литейная, 25),
  • МБОУ НОШ № 12 (Литейная, 34),
  • МБДОУ № 7 (М. Горького, 14а),
  • МБДОУ № 77 (Литейная, 30),
  • МБДОУ № 152 (пос. Косая Гора, М. Горького, 21),
  • МБДОУ № 153 (пос. Косая Гора, Луговая, 10),
  • МБОДОУ №56 (Шухова, 22в),
  • МБОУ СОШ № 4 (пр. Ленина, 21),
  • Архангельская НОШ (с. Архангельское, ул. Промышленная, 2, с. Архангельское, Центральная, д. 12),
  • СОШ ул. Фабричная, д. 1 с. Алешня,
  • ДОУ ул. Совхозная, с. Алешня,
  • Санаторий «Иншинка»,
  • Школа в с. Зайцево.

За несколько дней тепло поступило в 49 учреждений. Руководители всех образовательных учреждений Тулы подали заявки на подключение тепла – это 268 объектов.

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