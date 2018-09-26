За день в 17 социальных объектов Тулы поступило тепло

Как сообщает пресс-служба администрации города, по заявкам руководителей организаций 26 сентября теплоснабжение подано по следующим адресам:

МБОУ СОШ № 71 ( Максимовского, 2 ),

), МБОУ СОШ № 55 (М. Горького, 41, корп. 1 , 2),

, 2), МБДОУ № 168 ( Пузакова, 80 ),

), МБОУ СОШ № 10 (Литейная, 25),

МБОУ НОШ № 12 (Литейная, 34),

МБДОУ № 7 (М. Горького, 14а),

МБДОУ № 77 (Литейная, 30),

МБДОУ № 152 (пос. Косая Гора, М. Горького, 21),

МБДОУ № 153 (пос. Косая Гора, Луговая, 10),

МБОДОУ №56 (Шухова, 22в),

МБОУ СОШ № 4 ( пр. Ленина, 21 ),

), Архангельская НОШ (с. Архангельское, ул. Промышленная, 2 , с. Архангельское, Центральная, д. 12 ),

, с. Архангельское, ), СОШ ул. Фабричная, д. 1 с . Алешня,

. Алешня, ДОУ ул. Совхозная , с. Алешня,

, с. Алешня, Санаторий «Иншинка»,

Школа в с. Зайцево.

За несколько дней тепло поступило в 49 учреждений. Руководители всех образовательных учреждений Тулы подали заявки на подключение тепла – это 268 объектов.