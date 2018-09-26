На улицах Советской и Революции в Туле ремонтируют тротуары

Фото: пресс-служба администрации Тулы

По данным городской администрации, в этом году ремонт тротуаров запланирован на 67 объектах. По 43 адресам работы полностью завершены. Продолжается ремонт на улицах Советской и Революции.

На улице Советской тротуар площадью 9300 кв. м. будет выложен плиткой, ещё 5700 кв. м. заасфальтируют, заменят бордюры. Будет обеспечена доступность для маломобильных групп населения, предусмотрены тактильные наземные указатели рядом с пешеходными переходами.

Планируется обустроить заездной карман на остановке «Улица Мосина», парковочные карманы возле дома 88-Б по улице Советской. Для безопасности пешеходов там установят бетонные полусферы.

На улице Революции будет отремонтировано покрытие, произведена локальная установка дорожного и тротуарного бортового камня, на всем протяжении тротуара будет обеспечена доступность для маломобильных граждан.