Житель Белёва осужден за изнасилование 18-летней девушки

Приговором Белёвского районного суда Тульской области 20-летний местный житель признан виновным в совершении изнасилования.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 8 июня, ночью, осужденный, находясь в съёмной квартире, изнасиловал свою 18-летнюю знакомую. Незадолго до этого молодые люди вместе распивали спиртное.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.