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Житель Белёва осужден за изнасилование 18-летней девушки

Житель Белёва осужден за изнасилование 18-летней девушки

Суд приговорил молодого человека к трём годам колонии общего режима.

Приговором Белёвского районного суда Тульской области 20-летний местный житель признан виновным в совершении изнасилования.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 8 июня, ночью, осужденный, находясь в съёмной квартире, изнасиловал свою 18-летнюю знакомую. Незадолго до этого молодые люди вместе распивали спиртное.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

 

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 +2
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