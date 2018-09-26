Фото пресс-службы «Арсенала».

Тульский «Арсенал» вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу. Оружейники обыграли «Сахалин» из Южно-Сахалинска со счетом 2:1. Голы забивали Кадири, Денисов и Гаглоев.

Следующий матч «Арсенал» сыграет с победителем пары «СКА-Хабаровск» — «Ахмат».

26 сентября. Томск. Стадион «Темп». Судьи Павел Шадыханов, Александр Приходько, Денис Березнов (все – Москва).

Голы: Мохаммед (10, 0:1), Денисов (29, 0:2), Гаглоев (69, 1:2).

«Сахалин»: Счастливцев, Сурков, Коломыц, Маслов, Алахвердов, Гаглоев, Духнов, Ерусланов, Матрахов (Худяков, 79), Большунов (Чудояков, 60), Есиков (Аксютенко, 70).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Денисов, Хагуш, Лесовой, Горбатенко (Берхамов, 86), Мохаммед, Костадинов, Мирзов (Ивакин, 71), Кангва (Хлусевич, 82).

Предупреждения: Комбаров (6), Гаглоев (30), Мохаммед (58), Алахвердов (90).