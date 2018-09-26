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В Скуратово построят школу на 600 мест
Фото mkset.ru.

В Скуратово построят школу на 600 мест

В 2019 году на строительство детских садов и школ в областном центре направят 747 млн рублей.

В 2018 году на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт тульских образовательных организаций запланированы ассигнования по 4 объектам в размере 275,6 млн рублей.

Эти средства направят на завершение проектно-изыскательских работ и начало строительства детского сада по ул. Серебровской в Туле на 120 мест, учебного корпуса центра образования № 4 на 100 мест, строительство дошкольного образовательного учреждения на Красноармейском проспекте и проектно-изыскательские работы по строительству детского сада на 120 мест в п. Северный.

В 2018 году город также выкупит два новых детских сада.

Один в микрорайоне Левобережный на 200 мест, второй в селе Зайцево на 60 мест.

В 2019 году на строительство и проектирование образовательных учреждений в Туле планируют направить 747 млн рублей.
Будет завершен детский сад на улице Серебровской и учебный корпус центра образования № 4. В планах приступить к проектированию и строительству школы на 600 мест в Скуратовском микрорайоне по улице Новоселов.

Также в следующем году застройщик должен приступить к строительству детского сада на 75 мест на пересечении улиц Седова и Макаренко. Здание дошкольного учреждения после окончания строительства выкупит город.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:08 +2
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