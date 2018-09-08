Видео момента ДТП на Щекинском шоссе в Туле обозначило виновника

Напомним, 7 сентября в Туле на Щекинском шоссе столкнулись «Шевроле» и «Киа Рио». Пострадали три человека.

7 сентября в Туле на Щекинском шоссе (недалеко от пересечения с улицей Шоссейной) произошло серьезное ДТП: столкнулись «Шевроле» и «Киа Рио».

По первоначальной информации ГИБДД, водитель «Шевроле» выехал на красный свет, однако видео с регистратора расставило все по местам.

На ролике видно, что «Киа Рио» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники регионального УГИБДД.