Фото из архива Myslo.
5 000 парковочных мест будут доступны тулякам и гостям Тулы в День города
Определены парковочные пространства, где туляки и гости Тулы смогут оставить свои автомобили 8 сентября.
Традиционно на время проведения праздничных мероприятий в Туле будет ограничено движение транспорта на ряде улиц.
Для тех, кто захочет добраться до мест празднования на личном автомобиле, предусмотрено 4764 парковочных места. Автовладельцы смогут оставить автомобиль и пройти к местам праздничных гуляний. Приводим полный список таких парковочных пространств:
- возле Городского концертного зала (ул. Советская, 2) — 197 машино-мест;
- около пл. Восстания (ул. Советская, 16) — 80 машино-мест;
- около ТЦ «Утюг» (ул. Демонстрации, 1) — 96 машино-мест;
- по улицам Жуковского и Тургеневская — 411 машино-мест;
- перед зданием Тульского государственного цирка (ул. Советская, 96) — 150 машино-мест;
- между улицами Союзная и Благовещенская — 200 машино-мест;
- около ТЦ «Макси» (ул. Пролетарская, 2) — 3 200 машино-мест;
- по ул. Пирогова (от ул. Советской до ул. Пирогова, 15) — 80 машино-мест;
- около УГИБДД по Тульской области (ул. Советская, 110, 73) — 100 машино-мест;
- по ул. Никитская в районе дома №2 — 50 машино-мест;
- по ул. Садовый переулок в районе дома №7 — 50 машино-мест;
- около пересечения улиц Советская/Коминтерна — 50 машино-мест;
- около Тульского оружейного завода (ул. Советская, 1-а) — 100 машино-мест.
28 августа, в 17:40, 34 1344 -4
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