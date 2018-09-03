5 000 парковочных мест будут доступны тулякам и гостям Тулы в День города

Фото из архива Myslo.

Определены парковочные пространства, где туляки и гости Тулы смогут оставить свои автомобили 8 сентября.

Традиционно на время проведения праздничных мероприятий в Туле будет ограничено движение транспорта на ряде улиц.

Для тех, кто захочет добраться до мест празднования на личном автомобиле, предусмотрено 4764 парковочных места. Автовладельцы смогут оставить автомобиль и пройти к местам праздничных гуляний. Приводим полный список таких парковочных пространств: