Пожар в пятиэтажке Донского: С верхнего этажа по лестнице вывели двух человек
На лестничной клетке в ночь на 3 сентября загорелся мусор.
2 сентября 2018 года в 23.55 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании мусора в подъезде дома по ул. Заводской, мкр. Центральный города Донской.
На место происшествия выехали пять пожарных расчетов и автолестница.
Спасатели звена газодымозащитной службы по автолестнице с верхнего этажа здания вывели двух человек.
Пострадавших нет.
В результате происшествия на лестничной клетке пятого этажа, где горел мусор, обгорели шесть входных дверей.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 6 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
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