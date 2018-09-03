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Пожар в пятиэтажке Донского: С верхнего этажа по лестнице вывели двух человек

Пожар в пятиэтажке Донского: С верхнего этажа по лестнице вывели двух человек

На лестничной клетке в ночь на 3 сентября загорелся мусор.

2 сентября 2018 года в 23.55 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании мусора в подъезде дома по ул. Заводской, мкр. Центральный города Донской.

На место происшествия выехали пять пожарных расчетов и автолестница.

Спасатели звена газодымозащитной службы по автолестнице с верхнего этажа здания вывели двух человек.

Пострадавших нет.

В результате происшествия на лестничной клетке пятого этажа, где горел мусор, обгорели шесть входных дверей.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 6 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 11:23 +1
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