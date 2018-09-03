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В узловском поселке предприятие сливает в пруд неизвестное белое вещество
Кадр из видео.

В узловском поселке предприятие сливает в пруд неизвестное белое вещество

Жители проводят свое расследование.

Видео с места происшествия в редакцию прислали жительницы поселка Петровское Узловского района.

По словам женщин, в поселковый пруд уже не в первый раз сливают неизвестное белое вещество, после чего в водоеме дохнет рыба.

Причем выбросы происходят именно в выходные дни, когда контролирующие органы не работают. Жители зафиксировали загрязнение пруда 25 августа, затем — 2 сентября.

– Сообщили в узловское МЧС, природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор, — пишут женщины. — О какой экологической безопасности можно вести речь, если на расположенном неподалеку химическом предприятии очистные не работают в полном объеме, в результате чего жители травятся ядовитыми выбросами? А белое вещество, снятое на видео, сливается в пруд, из него вода уходит в реку Шиворонь, потом – в Оку.

Жители подозревают, что пруд загрязняет находящееся неподалеку предприятие «Пластик».

На момент публикации новости на месте работает природоохранная прокуратура. Myslo будет следить за развитием событий.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:45 0
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Место
Узловский районТульская область

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