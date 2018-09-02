В Центральном парке Тулы стартовал фестиваль «Школодром-2018»

Фото Дмитрия Дзюбина и Алексея Пирязева

Поучаствовать в семейном празднике пришли сотни туляков. Присоединяйтесь и вы!

В Центральном парке им. П. П. Белоусова начался городской семейный фестиваль «Школодром-2018», который для туляков организовала газета «Слобода» и портал Myslo.

Старт фестивалю дала генеральный директор «Слободы» Вера Кирюнина:

–Как приятно сегодня видеть вас здесь, дорогие туляки! Мы хотим поздравить вас с началом учебного года, праздником знаний. Я очень надеюсь, что сегодня вам понравится фестиваль, который мы для вас подготовили. Надеюсь, вы получите удовольствие и заряд положительных эмоций на весь учебный год.

К поздравлениям присоединилась исполнительный директор «Слободы» Татьяна Алексеева. Она поздравила туляков с началом учебного года и пожелала удачи в предстоящих интеллектуальных состязаниях.

Сейчас регистрация команд заканчивается. Желающих сразиться в борьбе за главный приз оказалось настолько много, что количество участников решили увеличить.

Сейчас для участия в семейном фестивале зарегистрировались 35 команд. Всем им предстоит «сдать экзамен» по школьным урокам, среди которых математика, история, география, физкультура, литература, русский язык и другие предметы.

Лучших ждут крутые призы – ноутбук, планшет и сертификат на празднование дня рождения в музее занимательных наук.

Вы еще не на«Школодроме»? Приходите в Центральный парк!

Вас ждут интерактивные площадки и призы от партнеров фестиваля. Не упустите возможность весело провести первые выходные осени!