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«Цвет у спецовки синий»: тульские газовики сняли пародию на клип Филиппа Киркорова
Кадр из видео

«Цвет у спецовки синий»: тульские газовики сняли пародию на клип Филиппа Киркорова

Таким оригинальным образом они поздравили коллег с Днём работников нефтяной и газовой промышленности.

Сотрудники «Тулагоргаза» творчески подошли к празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности и подготовили для коллег музыкальный подарок.

За основу они взяли хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» и переделали песню на свой лад, весело и с юмором рассказав о своей трудной и ответственной работе.

Myslo присоединяется к поздравлениям и предлагает тулякам оценить музыкальные и креативные способности газовиков.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:25 +4
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