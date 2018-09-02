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«Цвет у спецовки синий»: тульские газовики сняли пародию на клип Филиппа Киркорова
Таким оригинальным образом они поздравили коллег с Днём работников нефтяной и газовой промышленности.
Сотрудники «Тулагоргаза» творчески подошли к празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности и подготовили для коллег музыкальный подарок.
За основу они взяли хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» и переделали песню на свой лад, весело и с юмором рассказав о своей трудной и ответственной работе.
Myslo присоединяется к поздравлениям и предлагает тулякам оценить музыкальные и креативные способности газовиков.
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