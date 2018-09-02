В селе Иваньково Ясногорского района проходят выборы
В них принимают участие семь кандидатов, среди них трое самовыдвиженцев.
В воскресенье, в 8.00, в муниципальном образовании Иваньковское Ясногорского района открылись пять избирательных участков.
Здесь проходят дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов МО «Иваньковское» третьего созыва. В них принимают участие семь кандидатов, трое из которых – самовыдвиженцы.
Избирательные участки закроются в 20.00, после чего начнется подсчет голосов.
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