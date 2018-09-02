В селе Иваньково Ясногорского района проходят выборы

В них принимают участие семь кандидатов, среди них трое самовыдвиженцев.

В воскресенье, в 8.00, в муниципальном образовании Иваньковское Ясногорского района открылись пять избирательных участков.

Здесь проходят дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов МО «Иваньковское» третьего созыва. В них принимают участие семь кандидатов, трое из которых – самовыдвиженцы.

Избирательные участки закроются в 20.00, после чего начнется подсчет голосов.