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В селе Иваньково Ясногорского района проходят выборы

В селе Иваньково Ясногорского района проходят выборы

В них принимают участие семь кандидатов, среди них трое самовыдвиженцев.

В воскресенье, в 8.00, в муниципальном образовании Иваньковское Ясногорского района открылись пять избирательных участков.

Здесь проходят дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов МО «Иваньковское» третьего созыва. В них принимают участие семь кандидатов, трое из которых – самовыдвиженцы.

Избирательные участки закроются в 20.00, после чего начнется подсчет голосов.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:30 +2
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Тульская областьЯсногорский район

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