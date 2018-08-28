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«Школодром-2018»: С нами команда «Сентябринки»!

«Школодром-2018»: С нами команда «Сентябринки»!

Две очаровательные участницы, тетя и племянница, попытают счастья в семейном баттле.

В редакцию Myslo пришло новое письмо-заявка:

– Здравствуйте! Наша команда очень хочет принять участие в конкурсе «Школодром-2018».

Меня зовут Евгения Колесникова. Мне 11 лет. Я учусь в МБОУ «ЦО №40» в 6 «Ж» классе. Люблю читать, узнавать что-то новое, активно проводить свободное время. Моим помощником станет моя тетя. Она очень активная и любит путешествовать.
 
Название нашей команды — «Сентябринки».
 
Девиз:
«Мы желтые листья,
Мы — Сентябринки,
Смотрите на нас!
Мы как картинки!»
 
Участники:
  • Беликова Наталья,
  • Колесникова Евгения.

Друзья! На наш семейный баттл подали заявки уже 19 команд. Всего их будет 30. Вы можете подать заявку по электронной почте (подробности здесь) или прийти и зарегистрироваться на самом празднике (подробности здесь).

Всё о празднике читайте в нашем сюжете.

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