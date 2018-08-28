«Школодром-2018»: С нами команда «Сентябринки»!

Две очаровательные участницы, тетя и племянница, попытают счастья в семейном баттле.

В редакцию Myslo пришло новое письмо-заявка: – Здравствуйте! Наша команда очень хочет принять участие в конкурсе «Школодром-2018». Меня зовут Евгения Колесникова. Мне 11 лет. Я учусь в МБОУ «ЦО №40» в 6 «Ж» классе. Люблю читать, узнавать что-то новое, активно проводить свободное время. Моим помощником станет моя тетя. Она очень активная и любит путешествовать. Название нашей команды — «Сентябринки». Девиз: «Мы желтые листья, Мы — Сентябринки, Смотрите на нас! Мы как картинки!» Участники: Беликова Наталья,

Колесникова Евгения.

Друзья! На наш семейный баттл подали заявки уже 19 команд. Всего их будет 30. Вы можете подать заявку по электронной почте (подробности здесь) или прийти и зарегистрироваться на самом празднике (подробности здесь).