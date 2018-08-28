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В Туле обустраивают ливневки

В Туле обустраивают ливневки

Работы должны завершиться до 1 октября.

В Туле обустраивают ливневые канализации. Как рассказали в пресс-службе администрации города, специалисты ведут работы по устройству дренажа, укреплению откосов насыпи и водоотведению, восстановлению работоспособности участков ливневой канализации.

Подрядчик ИП Данилова уже выполнил работы на Орловском шоссе в районе дома №86. В настоящее время обустраиваются ливневки от ул. Смидович, 12-а до ул. Оружейной.

ООО «Лидер» сейчас работает на четырех объектах:

  • ул. Оружейная, 32;
  • дом №31 по ул. Станционный Поселок;
  • Орловского шоссе;
  • в районе дома №11 по ул. Приупской.

Работы по прочистке сетей ливневой канализации ведет МКУ «Сервисный центр города Тулы» с применением каналопромывочной машины.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:23 +2
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