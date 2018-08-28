В Туле обустраивают ливневки
Работы должны завершиться до 1 октября.
В Туле обустраивают ливневые канализации. Как рассказали в пресс-службе администрации города, специалисты ведут работы по устройству дренажа, укреплению откосов насыпи и водоотведению, восстановлению работоспособности участков ливневой канализации.
ООО «Лидер» сейчас работает на четырех объектах:
- ул. Оружейная, 32;
- дом №31 по ул. Станционный Поселок;
- Орловского шоссе;
- в районе дома №11 по ул. Приупской.
Работы по прочистке сетей ливневой канализации ведет МКУ «Сервисный центр города Тулы» с применением каналопромывочной машины.
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