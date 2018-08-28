В Туле обустраивают ливневки

В Туле обустраивают ливневые канализации. Как рассказали в пресс-службе администрации города, специалисты ведут работы по устройству дренажа, укреплению откосов насыпи и водоотведению, восстановлению работоспособности участков ливневой канализации.

Подрядчик ИП Данилова уже выполнил работы на Орловском шоссе в районе дома №86. В настоящее время обустраиваются ливневки от ул. Смидович, 12-а до ул. Оружейной.

ООО «Лидер» сейчас работает на четырех объектах:

ул. Оружейная, 32;

дом №31 по ул. Станционный Поселок;

Орловского шоссе;

в районе дома №11 по ул. Приупской.

Работы по прочистке сетей ливневой канализации ведет МКУ «Сервисный центр города Тулы» с применением каналопромывочной машины.