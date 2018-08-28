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Исследование: В Туле проверили качество питьевой воды

Исследование: В Туле проверили качество питьевой воды

«Тулагорводоканал» опубликовал соответствующую информацию.

Исследования проводились с 20 по 24 августа во всех районах Тулы. Качество питьевой воды определялось по нескольким показателям: по мутности, цветности, жесткости, наличию железа и бактерий.

Самая мутная вода оказалась в Привокзальном районе — ее показатель составил 1,05 мг/дм3 (при норме 1,5 мг/дм3). На втором месте — Центральный район (0,95 мг/дм3). На третьей строчке расположился Советский район — 0,86 мг/дм3. В Пролетарском районе показатель мутности 0,82 мг/дм3, а в Заречье — 0,74.

Самая жесткая вода, по результатам исследования, в Привокзальном районе Тулы: она составила 6,4-10,0 градусов. Также высокая жесткость у воды в Советском районе — 8,6-9,8 градусов. Самая мягкая вода оказалась в Пролетарском округе — 5,6-6,0 градусов.

Общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий в тульской воде не обнаружено. Также отмечается, что по наличию железа показатели во всех районах города остались в норме.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:31 +4
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