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2 сентября Myslo приглашает туляков на семейный фестиваль «Школодром-2018»

2 сентября Myslo приглашает туляков на семейный фестиваль «Школодром-2018»

Это веселый праздник, посвященный началу учебного года. Ждем вас в ЦПКиО!

Газета «Слобода», портал Myslo, журнал «Модный город» и Центральный парк им. П. П. Белоусова представляют III фестиваль для школьников, а также их родителей, бабушек и дедушек «Школодром-2018»!

На площадке вокруг главного фонтана в парке развернется большая интерактивная развлекательно-обучающая площадка.

Гвоздем праздника будет семейный баттл – соревнования семейных команд на 9 интерактивных площадках. Задания на каждой – веселый урок на сообразительность, скорость выполнения и командную поддержку.

Победителя семейного баттла ждет главный приз «Школодрома» – ноутбук.

Команда, которая займет второе место, получит планшет. Это приз от депутата Госдумы от Тульской области, члена президиума Генсовета партии «Единая Россия» Виктора Дзюбы.

Команда-финалист «Школодрома», которая займет третье место, тоже получит замечательный приз – сертификат на 10 тысяч рублей, чтобы отметить нестандартно детский праздник в музее занимательных наук «Экспериментория». Это огромное царство науки – не скучной, а очень увлекательной – в котором каждый взрослый ощутит себя ребёнком, а каждый ребёнок «оторвётся» на все сто.

Вы хотите проверить себя и свою семейную команду? Тогда быстрее регистрируйтесь для участия! Это просто – надо прислать письмо на news@myslo.ru или на koroleva_u@bk.ru с пометкой «Школодром-2018 Заявка».  

В письме надо указать ФИО и количество участников (2-4 человека, один обязательно школьник до 14 лет, он же капитан команды), написать название команды, ее девиз и краткую справку, кто участ­ники баттла. Фото команды приветствуется. Заявки на e-mail мы принимаем до 1 сентября. А также непосредственно перед началом соревнований в парке 2 сентября с 13.00 до 13.30.

У нас уже есть зарегистрированы три команды. Всего их будет 30, спешите подать заявку!

Друзья! На протяжении всего нашего праздника вас ждут увлекательные квесты и конкурсы, в которых можно выиграть множество призов от наших партнеров.  

Детский центр Jumanji будет рад встретить гостей всех возрастов – вас ждет бесплатный большой надувной батут и мягкая зона для самых маленьких. Веселые аниматоры проведут забавные конкурсы с розыгрышем ценных призов.

Компания «Ростелеком» проведет для всех желающих уроки безопасного интернета для детей и родителей. На интерактивной площадке «Ростелекома» всегда весело и интересно!

Партнер праздника «Академия ШАГ» подготовила большую развлекательную программу для детей от 9 лет – IT-квест с участием роботов. Компания дарит всем участ­никам «Школодрома-2018»  сертификат на первые три бесплатных занятия в малой Академии ШАГ.

А школа программирования и робототехники для детей Ikids.Su покажет целое шоу с настоящим трансформером,  роботами и розыгрышем  ценных призов.

Участников семейного баттла ждут подарки от сети книжных магазинов «Читай-город» – энциклопедии для детей, научная и художественная литература.

Интересные викторины и квесты приготовил для всех партнер праздника – творческий индустриальный кластер «Октава».

партнеры и спонсоры

• Официальный партнер «Школодрома-2018» – компании Спар и Тульский мясокомбинат – приготовили для конкурсов много вкусных колбас. На празднике можно будет подкрепиться хот-догами и напитками от ТМК. А в эстафете от кафе Вкуснофф выиграть сертификат на 2 000 рублей в кафе. Для знатоков литературы компания СПАР проведет интеллектуальный конкурс. Победившему достанется подарочная карта СПАР на 1 000 рублей.

• Официальный партнер – Жилой комплекс «Петровский квартал». Жизнь с комфортом.  ООО «Альянс-Строй», проектная декларация опубликована на сайте петровский-квартал.рф. Для участников праздника ЖК «Петровский квартал» откроет площадку игр советского детства (городки, резиночки, классики, скакалки). Всех участников ждут подарки и сувениры от партнера.

• Официальный партнер – Автосалон «Лада Тула» на Рязанской.
Для участников автосалон подготовит: фотозону самого народного автомобиля, аниматора – гонщика из мультфильма «Щенячий патруль»  с веселыми играми, мастер-класс по созданию ароматизаторов,  зону настольных игр для всей семьи.

•  Официальный спонсор мероприятия «Воловский бройлер» проведёт конкурс «Меняем деньги на знания!». За ответ на вопрос школьной программы можно получить сертификаты на 100 рублей и купить на них продукцию в магазинах  «Своя» и «Ясна».

Весь день участников праздника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители: кавер-группа «Пряник Band», Леди Ксю, группа Stressor, Стас Море Даньшин, Михаил Гришин, танцевальные коллективы Neo и ВМ1.

А вести праздник будут замечательные ведущие Евгений Ребров и Юлия Гришина.

Вас ждут также мастера аквагрима, интересные мастер-классы кузнечного и кулинарного дела.

Для мальчишек и девчонок – любителей техники – специалисты  МЧС и ГИБДД привезут в парк спецтехнику, и все желающие смогут её посмотреть и полазить по ней! Ну и конечно, свои способности покажут четвероногие полицейские – собаки-сыщики.

Ждем всех на веселый фестиваль «Школодром-2018». Хорошее настроение, теплую погоду и классные призы гарантируем!

 

Сюжет: Школодром-2018
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