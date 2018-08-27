Фестиваль «Школодром-2018»: Еще несколько семейных команд подали заявки
Мы рады представить вам новых участников фестиваля. Напомним, он пройдет 2 сентября в ЦПКиО.
В команде Кузнецовых двое участников: Семён, 8 лет (капитан), и Максим, его папа. На соревнования они придут, к сожалению, только вдвоем, без младшего братика и мамы: мама Елизавета сейчас в роддоме, готовится подарить семье еще одного мальчика! Желаем им удачи!
Девиз команды: «Кузнецовы — молодцы, они — счастья кузнецы!»
Любимое занятие семьи Кузнецовых — путешествия.
Эту команду мы уже знаем. Семья Веремеенко отлично выступила на прошлогоднем «Школодроме».
Команда «Улыбка». Девиз: «Всем и всюду улыбаться будем, смех и радость мы приносим людям!»
В команде четыре участника:
- Капитан Веремеенко Ариша, 12 лет (увлечена танцами, жить не может без книг),
- Веремеенко Владимир — папа (душа семьи, заразил любовью к чтению своих четырех дочек),
- Веремеенко Светлана — мама (сердце семьи, погружена в искусство, вместе с детьми танцует, поет, играет на фортепиано и скрипке),
- Веремеенко Танюша — сестра, 7 лет (обожает свою семью, особенно младшую сестру Дуняшу).
Девиз команды семьи Прасоловых-Рязанцевых звучит так: «Моя семья – моё богатство!»
Участники:
- Алёша Рязанцев, 8 лет — капитан команды (увлекается военной тематикой),
- Кирилл Прасолов, 1 год (любит играть в машинки),
- Майя Прасолова — мама (любит заниматься спортом),
- Алексей Прасолов — папа (занимается гусиными боями).
Еще одну заявку прислала семья Щадиловых:
– Мы – дружная команда Щадиловых. Мы выбрали для себя название «Оптимисты». Наш девиз: «Не унывать, всё пройти и всё узнать!»
Наш капитан – Щадилов Илья – перешел в третий класс. Больше всего ему нравится предмет «Окружающий мир». Но еще интереснее – собирать конструктор «Лего» в свободное от уроков время.
Щадилов Игорь, брат капитана, перешел в шестой класс. Любит выращивать кристаллы, собирает бумажные оригами и помогает маме по дому.
Ребята занимаются в секции по рукопашному бою, принимают участие в соревнованиях и привозят домой медали за призовые места.
Щадилова Екатерина – мама – работает офис-менеджером.
В свободное время мы гуляем, играем в настольные игры и стараемся проводить время вместе – интересно и весело!
Девиз команды «Аврора»: «Аврора знает,
Аврора бьётся, Аврора всегда победы добьётся».
Состав команды:
- Перерва Богдан, капитан команды. Ученик 5-го класса. Любит научные передачи, читает энциклопедии про животных, интересуется всем, что происходит вокруг.
- Перерва Светлана, мама капитана. Занимается резьбой по дереву.
– Мы любим путешествовать. Недавно вернулись из Санкт-Петербурга, полные положительных эмоций от красоты этого волшебного города.
В этом году впервые решили принять участие в «Школодроме». Надеемся весело и с пользой провести этот день!
А мы напоминаем, что 2 сентября в ЦПКиО им.
На площадке вокруг главного фонтана в парке развернется большая интерактивная развлекательно-обучающая площадка.
Также командам, занявшим второе и третье места в семейном баттле, школа программирования и робототехники для детей Ikids.Su подарит сертификат на годовое обучение в своей школе. Это круто!
Вы хотите проверить себя и свою семейную команду? Тогда быстрее регистрируйтесь для участия! Это просто — надо прислать письмо на news@myslo.ru (копию, пожалуйста, отправьте на koroleva_u@bk.ru) с пометкой «ШКОЛОДРОМ-2018 ЗАЯВКА».
Жилой комплекс «Петровский квартал». Жизнь с комфортом. ООО «Альянс-Строй», проектная декларация опубликована на сайте петровский-квартал.рф.
От «Петровского квартала» вас ждут ведущий и интересные игры нашего детства (городки, резиночки, классики, скакалки). Участникам — подарки и сувениры от партнера.
Официальный спонсор мероприятия «Воловский бройлер» проведёт конкурс «Меняем деньги на знания!». За ответ на вопрос школьной программы можно получить сертификаты на 100 рублей и купить на них продукцию в магазинах «Своя» и «Ясна».
Автосалон «Лада Тула» на Рязанской.
Для участников автосалон подготовит:
- картонную фотозону самого народного автомобиля (элементы прорисовки LADA Granta, дорожные знаки, дорожка);
- активные игры от аниматора — гонщика из мультфильма «Щенячий патруль» (например, детский патруль, запутанные дорожки следов, ветровая пушка и другие);
- мастер-класс по созданию ароматизаторов: каждый желающий может попробовать сделать абсолютно любую композицию и смешать любимые запахи в один. Свою поделку можно будет получить в подарок.
- зону настольных игр для всей семьи, где можно будет отдохнуть и поиграть всей семьей или с друзьями (игры будут подобраны в зависимости от желания участвующих).
Ждем всех на веселый «Школодром-2018». Хорошее настроение, теплую погоду и классные призы гарантируем!