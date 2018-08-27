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Фестиваль «Школодром-2018»: Еще несколько семейных команд подали заявки

Фестиваль «Школодром-2018»: Еще несколько семейных команд подали заявки

Мы рады представить вам новых участников фестиваля. Напомним, он пройдет 2 сентября в ЦПКиО.

Кузнецы счастья

В команде Кузнецовых двое участников: Семён, 8 лет (капитан), и Максим, его папа. На соревнования они придут, к сожалению, только вдвоем, без младшего братика и мамы: мама Елизавета сейчас в роддоме, готовится подарить семье еще одного мальчика! Желаем им удачи!

Девиз команды: «Кузнецовы — молодцы, они — счастья кузнецы!»

Любимое занятие семьи Кузнецовых — путешествия.

улыбка

Эту команду мы уже знаем. Семья Веремеенко отлично выступила на прошлогоднем «Школодроме».

Команда «Улыбка». Девиз: «Всем и всюду улыбаться будем, смех и радость мы приносим людям!»

В команде четыре участника:

  • Капитан Веремеенко Ариша, 12 лет (увлечена танцами, жить не может без книг),
  • Веремеенко Владимир — папа (душа семьи, заразил любовью к чтению своих четырех дочек),
  • Веремеенко Светлана — мама (сердце семьи, погружена в искусство, вместе с детьми танцует, поет, играет на фортепиано и скрипке),
  • Веремеенко Танюша — сестра, 7 лет (обожает свою семью, особенно младшую сестру Дуняшу).
три богатыря и золушка

Девиз команды семьи Прасоловых-Рязанцевых звучит так: «Моя семья – моё богатство!»

Участники:

  • Алёша Рязанцев, 8 лет — капитан команды (увлекается военной тематикой),
  • Кирилл Прасолов, 1 год (любит играть в машинки),
  • Майя Прасолова — мама (любит заниматься спортом),
  • Алексей Прасолов — папа (занимается гусиными боями).

оптимисты

Еще одну заявку прислала семья Щадиловых:

– Мы – дружная команда Щадиловых. Мы выбрали для себя название «Оптимисты». Наш девиз: «Не унывать, всё пройти и всё узнать!»

 


Наш капитан – Щадилов Илья – перешел в третий класс. Больше всего ему нравится предмет «Окружающий мир». Но еще интереснее – собирать конструктор «Лего» в свободное от уроков время.

Щадилов Игорь, брат капитана, перешел в шестой класс. Любит выращивать кристаллы, собирает бумажные оригами и помогает маме по дому.

Ребята занимаются в секции по рукопашному бою, принимают участие в соревнованиях и привозят домой медали за призовые места.

Щадилова Екатерина – мама – работает офис-менеджером.

В свободное время мы гуляем, играем в настольные игры и стараемся проводить время вместе – интересно и весело!

аврора

Девиз команды «Аврора»: «Аврора знает,
Аврора бьётся, Аврора всегда победы добьётся».


Состав команды:

  • Перерва Богдан, капитан команды. Ученик 5-го класса. Любит научные передачи, читает энциклопедии про животных, интересуется всем, что происходит вокруг.
  • Перерва Светлана, мама капитана. Занимается резьбой по дереву.

– Мы любим путешествовать. Недавно вернулись из Санкт-Петербурга, полные положительных эмоций от красоты этого волшебного города.

В этом году впервые решили принять участие в «Школодроме». Надеемся весело и с пользой провести этот день!

 

школодром

А мы напоминаем, что 2 сентября в ЦПКиО им. П. П. Белоусова состоится ставший уже традиционным школьный фестиваль для детей и их родителей «Школодром». Организаторы праздника — газета «Слобода» и портал Myslo.

На площадке вокруг главного фонтана в парке развернется большая интерактивная развлекательно-обучающая площадка.
 
Гвоздем праздника будет семейный баттл — соревнования семейных команд на 9 площадках. Задания на каждой — веселый урок на сообразительность, скорость выполнения и командную поддержку. Победителя семейного баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук.
 
 
Команда, которая займет второе место, получит замечательный планшет — приз от Виктора Дзюбы, депутата Государственной Думы ФС РФ, члена президиума Генсовета партии «Единая Россия».
 
А за третье место мы вручим сертификат в один из развивающих центров Тулы, чтобы веселой компанией отметить детский праздник. Кроме того, еще огромное количество призов приготовили для каждой участвующей команды, независимо от результата, наши партнеры и спонсоры.
 

Также командам, занявшим второе и третье места в семейном баттле, школа программирования и робототехники для детей Ikids.Su подарит сертификат на годовое обучение в своей школе. Это круто!

 
Вы хотите проверить себя и свою семейную команду? Тогда быстрее регистрируйтесь для участия! Это просто — надо прислать письмо на news@myslo.ru (копию, пожалуйста, отправьте на koroleva_u@bk.ru) с пометкой «ШКОЛОДРОМ-2018 ЗАЯВКА».
В письме надо указать ФИО и количество участников (2−4 человека, один обязательно школьник до 14 лет, он же капитан команды), написать название команды, ее девиз и краткую справку — кто участники баттла. Фото команды приветствуется. Заявки на e-mail мы принимаем до 1 сентября. А также непосредственно перед началом соревнований в парке 2 сентября с 13.00 до 13.30. Всего команд будет не более тридцати.
 
что ждет туляков на празднике
Весь день участников празд­ника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители и танцевальные коллективы.
 
Вас ждут также мастера аквагрима, мастер-классы кузнечного и кулинарного дела. А детский центр Jumanji будет рад встретить гостей всех возрастов — для вас подготовят большой надувной батут и мягкую зону для самых маленьких. Веселые аниматоры проведут забавные конкурсы с розыгрышем ценных призов.
 
Компания «Ростелеком» проведет для всех желающих уроки безопасного интернета для детей и родителей. На интерактивной площадке «Ростелекома» всегда весело и интересно!
 
«Академия ШАГ» подготовила большую развлекательную программу для детей от 9 лет — IT-квест с участием роботов.
 
Сладкий спонсор нашего мероприятия — компания «Инмарко» — будет угощать детей мороженым на нашем празднике.
 
Для мальчишек и девчонок — любителей техники специалисты МЧС и УМВД привезут в парк спецтехнику — и все желающие смогут посмотреть и полазить по ней!
 
 
Для самых смелых и отважных участников Росгвардия подготовит полосу препят­ствий. Тех, кто придет к финишу первым, ждут призы, а всех участников — сюрпризы.
 
Ну и конечно, свои способности покажут собаки-сыщики.

 

Официальные партнеры праздника

Жилой комплекс «Петровский квартал». Жизнь с комфортом. ООО «Альянс-Строй», проектная декларация опубликована на сайте петровский-квартал.рф.

От «Петровского квартала» вас ждут ведущий и интересные игры нашего детства (городки, резиночки, классики, скакалки). Участникам — подарки и сувениры от партнера.

Официальный спонсор мероприятия «Воловский бройлер» проведёт конкурс «Меняем деньги на знания!». За ответ на вопрос школьной программы можно получить сертификаты на 100 рублей и купить на них продукцию в магазинах  «Своя» и «Ясна».

Автосалон «Лада Тула» на Рязанской.

Для участников автосалон подготовит:

  • картонную фотозону самого народного автомобиля (элементы прорисовки LADA Granta, дорожные знаки, дорожка);
  • активные игры от аниматора — гонщика из мультфильма «Щенячий патруль» (например, детский патруль, запутанные дорожки следов, ветровая пушка и другие);
  • мастер-класс по созданию ароматизаторов: каждый желающий может попробовать сделать абсолютно любую композицию и смешать любимые запахи в один. Свою поделку можно будет получить в подарок.
  • зону настольных игр для всей семьи, где можно будет отдохнуть и поиграть всей семьей или с друзьями (игры будут подобраны в зависимости от желания участвующих).
Все участвующие в конкурсах и викторинах получат подарки.
 
На празднике пройдет дегустация продукции Тульского мясокомбината. Приходите — будет вкусно!
 
Участников семейного баттла ждут подарки от сети книжных магазинов «Читай-город» — энциклопедии для детей, научная и художественная литература.
 
Творческий индустриальный кластер «Октава» приготовит для участников интересную викторину и захватывающий квест.
 
«Инмарко» — лидер рынка мороженого в России по объемам производства и продажам. На каждом этапе производства мороженого соблюдаются строгие правила контроля качества. Инмарко — представляет любимые всеми бренды Золотой Стандарт, а также эскимо Магнат, Экзо, Корнетто, детсткое мороженое Макс. Мороженое от «Инмарко» — это знак качества, вкусное и полезное мороженое.
 
И интересные локации с настоящими роботами и ценными призами от Ikids.Su, школы программирования и робототехники для детей.
 
Ждем всех на веселый «Школодром-2018». Хорошее настроение, теплую погоду и классные призы гарантируем!
Сюжет: Школодром-2018
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:57 +2
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