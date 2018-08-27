Тульский Роспотребнадзор рассказал, кому положена бесплатная прививка от гриппа

В Тульскую область поступила первая партия противогриппозной вакцины «Совигрипп» для взрослых из групп риска в количестве 228380 доз — 45% от годовой заявки. В государственных лечебно-профилактических учреждениях области начинается прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

– В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в области обычная, характерная для данного периода времени. Учитывая благоприятную обстановку для проведения профилактических прививок, обращаемся к жителям своевременно позаботиться о собственном здоровье и сделать прививку от гриппа, — отмечают в ведомстве.

Отметим, что в рамках Национального календаря профилактических прививок за счет средств федерального бюджета против гриппа прививаются следующие лица из групп риска:

дети,

призывники,

медики,

работники образования, транспорта и коммунальной сферы,

взрослые старше 60-ти лет,

лица с хроническими заболеваниями,

беременные.

Вакцинация других категорий граждан должна проводиться за счет других источников финансирования, в том числе на средства предприятий и организаций.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-30-77.