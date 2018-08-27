Тульский Роспотребнадзор рассказал, кому положена бесплатная прививка от гриппа
В регионе началась прививочная кампания.
В Тульскую область поступила первая партия противогриппозной вакцины «Совигрипп» для взрослых из групп риска в количестве 228380 доз — 45% от годовой заявки. В государственных лечебно-профилактических учреждениях области начинается прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
– В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в области обычная, характерная для данного периода времени. Учитывая благоприятную обстановку для проведения профилактических прививок, обращаемся к жителям своевременно позаботиться о собственном здоровье и сделать прививку от гриппа, — отмечают в ведомстве.
Отметим, что в рамках Национального календаря профилактических прививок за счет средств федерального бюджета против гриппа прививаются следующие лица из групп риска:
- дети,
- призывники,
- медики,
- работники образования, транспорта и коммунальной сферы,
- взрослые старше 60-ти лет,
- лица с хроническими заболеваниями,
- беременные.
Вакцинация других категорий граждан должна проводиться за счет других источников финансирования, в том числе на средства предприятий и организаций.
По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-30-77.