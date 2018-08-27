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Тульские приставы проводят рейд «Собери ребенка в школу!»
Фото пресс-службы УФССП по Тульской области.

Тульские приставы проводят рейд «Собери ребенка в школу!»

У злостных должников по алиментам арестовывают имущество.

В преддверии Дня знаний с начала августа в УФССП России по Тульской области проводится традиционная акция «Собери ребенка в школу!». Мероприятие призвано помочь родителям, воспитывающим детей в одиночестве, а также привлечь к ответственности тех, кто забыл про родительский долг и уклоняется от уплаты алиментов.

В рамках акции на территории региона судебными приставами проводятся рейдовые мероприятия по месту жительства должников, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов на содержание своих детей.

Сегодня, 27 августа, судебные приставы-исполнители и судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов вышли по адресам неплательщиков алиментов в Пролетарском районе Тулы.

В ходе рейда судебные приставы-исполнители провели проверку имущественного положения должников в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве».

Приставы описали и арестовали два телевизора, микроволновую печь и музыкальный центр. Это имущество в случае неуплаты долга будет реализовано в счет погашения задолженности.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:00 +2
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