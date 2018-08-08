Туляков приглашают на «Школодром-2018»!

Фото из архива Myslo.

Традиционный веселый праздник, посвященный началу учебного года, – для мальчишек и девчонок, а также их родителей, бабушек и дедушек.

2 сентября в 13.00 у фонтана и на центральной сцене Белоусовского парка Тулы начнется III фестиваль для школьников и их родителей «Школодром-2018».

Дорогие друзья! На протяжении всего нашего праздника вас ждут увлекательные квесты и конкурсы, в которых можно выиграть множество призов от наших партнеров. А гвоздем «Школодрома» станет семейный баттл – соревнования команд на 9 интерактивных площадках. Задания на каждой – это веселый урок на сообразительность, скорость и командную поддержку.

Победителя семейного баттла ждет главный приз «Школодрома» – ноутбук.

Команда, которая займет второе место, получит замечательный планшет – приз от депутата Госдумы от Тульской области.

За третье место наши партнеры подготовили тоже замечательный подарок – сертификат, чтобы отметить нестандартно детский праздник.

Весь день участников празд­ника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители и танцевальные коллективы.

Официальные партнеры:

Жилой комплекс «Петровский квартал». Жизнь с комфортом. ООО «Альянс-Строй», проектная декларация опубликована на сайте петровский-квартал.рф.

Автосалон «Лада Тула» на Рязанской.

На празднике пройдет дегустация продукции Тульского мясокомбината. Приходите – будет вкусно!

Участников семейного баттла ждут подарки от сети книжных магазинов «Читай-город» – энциклопедии для детей, научная и художественная литература.

Приходите на «Школодром-2018»! Хорошее настроение, отличные призы и веселый праздник ждут вас.

Смотрите большой фоторепортаж семейного праздника с прошлого года!