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Туляков приглашают на «Школодром-2018»!
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на «Школодром-2018»!

Традиционный веселый праздник, посвященный началу учебного года, – для мальчишек и девчонок, а также их родителей, бабушек и дедушек.

2 сентября в 13.00 у фонтана и на центральной сцене Белоусовского парка Тулы начнется III фестиваль для школьников и их родителей «Школодром-2018». 
 
Дорогие друзья! На протяжении всего нашего праздника вас ждут увлекательные квесты и конкурсы, в которых можно выиграть множество призов от наших партнеров.  А гвоздем «Школодрома» станет семейный баттл – соревнования команд на 9 интерактивных площадках. Задания на каждой – это веселый урок на сообразительность, скорость и командную поддержку. 
Победителя семейного баттла ждет главный приз «Школодрома» – ноутбук. 
Команда, которая займет второе место, получит замечательный планшет – приз от депутата Госдумы от Тульской области. 
За третье место наши партнеры подготовили тоже замечательный подарок – сертификат, чтобы отметить нестандартно детский праздник. 
 
Весь день участников празд­ника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители и танцевальные коллективы.
 
Официальные партнеры:  
 

На празднике пройдет дегустация продукции Тульского мясокомбината. Приходите – будет вкусно!

Участников семейного баттла ждут подарки от сети книжных магазинов «Читай-город» – энциклопедии для детей, научная и художественная литература.

Приходите на «Школодром-2018»! Хорошее настроение, отличные призы и веселый праздник ждут вас.
 
Смотрите большой фоторепортаж семейного праздника с прошлого года!
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Школодром-2017, Фото: 327
Школодром-2017, Фото: 328
Школодром-2017, Фото: 329
Школодром-2017, Фото: 330
Школодром-2017, Фото: 331
Школодром-2017, Фото: 332
Школодром-2017, Фото: 333
Школодром-2017, Фото: 334
Школодром-2017, Фото: 335
Школодром-2017, Фото: 336
Школодром-2017, Фото: 337
Школодром-2017, Фото: 338
Школодром-2017, Фото: 339
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Школодром-2017, Фото: 341
Школодром-2017, Фото: 342
Школодром-2017, Фото: 343
Школодром-2017, Фото: 344
Школодром-2017, Фото: 345
Школодром-2017, Фото: 346
Школодром-2017, Фото: 347
Школодром-2017, Фото: 348
Школодром-2017, Фото: 349
Школодром-2017, Фото: 350
Школодром-2017, Фото: 351
Школодром-2017, Фото: 352
Школодром-2017, Фото: 353
Школодром-2017, Фото: 354
Школодром-2017, Фото: 355
Школодром-2017, Фото: 356
Школодром-2017, Фото: 357
Школодром-2017, Фото: 358
Школодром-2017, Фото: 359
Школодром-2017, Фото: 360
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Школодром-2017, Фото: 364
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:00 0
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