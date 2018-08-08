Как туляки отметят День города: картошка и пирожки с капустой, новые арт-объекты и прогулки по Упе

Фото из архива Myslo.

8 августа состоялось заседание оргкомитета по подготовке ко Дню города. Организаторы рассказали, что праздничное украшение Тулы завершат уже к 1 сентября.

Во всем городе праздник пройдет под общим девизом «В Туле живу, Тулу люблю, Тулой горжусь!». На время празднования город преобразится. Появятся несколько арт-объектов: большой самовар у здания правительства, «Часы обратного отсчета», отсчитывающие время до начала празднования, на площади Ленина.

Также заменят объект «Я люблю Тулу» у Музея оружия: на своем веку он претерпел немало!

Туляков заверили, что традиция угощения картошкой с огромной сковороды обязательно сохранится и в этом году. Картошку можно будет отведать на Тульской набережной, открытие которой как раз и планируется ко Дню города. Также тулякам предложат кофе, шашлык, местные угощения и сладости.

Рассказали и про благоустройство Тулы ко дню празднования. На улицах города появятся вазоны, декоративные насаждения, уже сейчас ведется кронирование деревьев, ремонт бордюров и тротуаров.

Ко Дню города планируется завершить и еще одно масштабное строительство — Студенческий сквер у главного корпуса ТулГУ.

Кроме этого, в качестве подарков жители города получат:

детскую игровую площадку за ТЦ «Кировский»;

игровой комплекс в сквере на пересечении Кирова и Кутузова;

спортплощадку на набережной Упы.

Также по Упе можно будет совершить прогулку на катере.

Как обычно, празднование завершится салютом. Однако пока о нем говорить слишком рано: обязательно должно состояться согласование с МЧС.

Особое внимание туляков обратили на то, что продажа и распитие алкоголя в местах проведения мероприятий и на расстоянии километра от них строго запрещены.

О планируемых концертах, выступлениях, масштабных событиях узнать можно будет совсем скоро, а пока продолжается прием предложений по празднованию Дня города от туляков. Свои заявки можно отправлять по 15 августа на почту управления культуры и туризма: kultura@cityadm.tula.ru.