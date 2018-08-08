Тульская велогонщица завоевала серебро чемпионата Европы

Фото: instagram.com/marathontulateam. Диана Климова на фото – слева.

В заключительный день чемпионата Европы, который проходит в Глазго, гонщица Marathon-Tula Диана Климова вместе с Гульназ Бадыковой завоевала серебро чемпионата Европы в олимпийской дисциплине — мэдисон. Об этом сообщается на сайте команды.

Серебро российский дуэт завоевал в противостоянии с сильнейшими гонщицами Европы, в частности, Климова и Бадыкова обошли в борьбе за медаль титулованных британок Лору Кенни и Кэти Арчибальд. Победили в этой дисциплине датчанки Амали Дидериксен и Юли Лет, третьими стали голландки Кирстен Вилд и Эми Питерс.

Отметим, что для Климовой и Бадыковой это был только третий совместный старт вместе — ранее они стали призерами на международных соревнованиях в Италии и победили на чемпионате России.

Диана Климова - Это что-то невероятное. Было очень непросто, на треке было душновато. Но мы справились. Когда уже Гульназ поехала в конце гонки, я верила, что все у нас может получиться, хотя сначала была уверена — победят британки. Теперь знаю, что могу обыгрывать Лору Кенни! Мне всегда так нравилась ее тактика. Сейчас я просто счастлива!

С таким успехом тулячку поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- В решающей гонке Вы продемонстрировали выдающуюся силу воли и спортивный характер, красиво обогнав ближайших конкурентов в борьбе за призовые места. Своим ярким выступлением Вы порадовали всех тульских и российских любителей велоспорта. Уверен, что талант, целеустремленность и мастерство будут и впредь позволять Вам добиваться важных успехов, — говорится в поздравительной телеграмме главы региона.