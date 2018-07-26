новости
новости
Регистрация
День города в тульских парках: полная программа мероприятий
Фото Даниила Прокофьева.

День города в тульских парках: полная программа мероприятий

8 сентября Тула отпразднует 872-й день рождения. Тульские парки также включились в программу празднования. Публикуем полную афишу.

Вход на все мероприятия свободный, возрастных ограничений нет.

ЦПКиО

8 сентября

13.00-17.00

Концертная программа «Талантливая Тула»

(выступления разноформатных творческих коллективов города)

У здания администрации

8 сентября

14.00-20.00

Танцевальные мастер-классы по различным направлениям

Большой круг

8 сентября

12.00-16.00

Мастер-классы «ОчУмелые ручки»

ДЕТСКОтека

Детский городок

8 сентября

14.00-17.00

«МатрёшкинПарк»

(стилизованные конструкции в виде матрешек для росписи, выступления гармонистов, костюмированные артисты, полевая кухня с чаепитием)

Центральная аллея

8 сентября

14.00-16.00

Ярмарка тульских мастеров

Цветочные мимы

Фонтанная площадь

8 сентября

13.00-19.00

Концертная программа «Тула – это мы» с выступлением творческих коллективов Тулы и вокальным  дуэтом из Липецка

Эстрада

8 сентября

16.00-18.00

Выступление духового оркестра

Вечер джазовой музыки 

Ротонда

8 сентября

18.00-20.00

Молодежное пространство «Будь собой!»

(рэп-баттл)

Скейт-парк

 
комсомольский парк

8 сентября

14.00-15.00

Выступление духового оркестра

Входная группа

8 сентября

15.00-17.00

Детская анимационная программа «ТулячОК»

Детский городок

8 сентября

14.00-18.00

Концертная программа «Тула – это мы» с выступлением гостей из Липецка

Эстрада

 

пролетарский парк

8 сентября

15.00-17.00

Детская анимационная программа

«Город детства»

Центральная аллея

8 сентября

13.00-17.00

Концертная программа «Тула – это мы»

(выступление детских и взрослых творческих коллективов города)

Эстрада

 

Сюжет: День города-2018
Как в Туле отпразднуют День города
Культура
Как в Туле отпразднуют День города
вчера, в 16:46, 103 4676 2
Туляки смогут внести свои предложения по празднованию Дня города
Жизнь Тулы и области
Туляки смогут внести свои предложения по празднованию Дня города
20 июля, в 11:53, 92 800 1
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
День города 2018тульские паркипрограмма мероприятий
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Самое длинное лунное затмение столетия туляки увидят 27 июля
Самое длинное лунное затмение столетия туляки увидят 27 июля
Сколько вредных веществ туляки вдыхают за год
Сколько вредных веществ туляки вдыхают за год
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.