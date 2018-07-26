День города в тульских парках: полная программа мероприятий

(стилизованные конструкции в виде матрешек для росписи, выступления гармонистов, костюмированные артисты, полевая кухня с чаепитием)

8 сентября 13.00-19.00

Концертная программа «Тула – это мы» с выступлением творческих коллективов Тулы и вокальным дуэтом из Липецка