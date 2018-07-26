День города в тульских парках: полная программа мероприятий
8 сентября Тула отпразднует 872-й день рождения. Тульские парки также включились в программу празднования. Публикуем полную афишу.
Вход на все мероприятия свободный, возрастных ограничений нет.
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8 сентября
13.00-17.00
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Концертная программа «Талантливая Тула»
(выступления разноформатных творческих коллективов города)
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У здания администрации
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8 сентября
14.00-20.00
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Танцевальные мастер-классы по различным направлениям
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Большой круг
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8 сентября
12.00-16.00
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Мастер-классы «ОчУмелые ручки»
ДЕТСКОтека
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Детский городок
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8 сентября
14.00-17.00
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«МатрёшкинПарк»
(стилизованные конструкции в виде матрешек для росписи, выступления гармонистов, костюмированные артисты, полевая кухня с чаепитием)
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Центральная аллея
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8 сентября
14.00-16.00
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Ярмарка тульских мастеров
Цветочные мимы
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Фонтанная площадь
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8 сентября
13.00-19.00
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Концертная программа «Тула – это мы» с выступлением творческих коллективов Тулы и вокальным дуэтом из Липецка
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Эстрада
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8 сентября
16.00-18.00
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Выступление духового оркестра
Вечер джазовой музыки
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Ротонда
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8 сентября
18.00-20.00
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Молодежное пространство «Будь собой!»
(рэп-баттл)
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Скейт-парк
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8 сентября
14.00-15.00
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Выступление духового оркестра
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Входная группа
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8 сентября
15.00-17.00
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Детская анимационная программа «ТулячОК»
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Детский городок
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8 сентября
14.00-18.00
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Концертная программа «Тула – это мы» с выступлением гостей из Липецка
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Эстрада
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8 сентября
15.00-17.00
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Детская анимационная программа
«Город детства»
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Центральная аллея
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8 сентября
13.00-17.00
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Концертная программа «Тула – это мы»
(выступление детских и взрослых творческих коллективов города)
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Эстрада