Сколько вредных веществ туляки вдыхают за год

Фото из архива Myslo.

Представленный доклад описывает состояние природных ресурсов на 2017 год и меры, предпринимаемые для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

Согласно докладу «Об экологической ситуации в Тульской области за 2017 год», на каждого жителя региона в среднем за год пришлось 80 кг вредных веществ, что ниже уровня 2016 года на 14,9%. Выброс твердых веществ составил 8,9%, газообразных и жидких — 91,1%. Три четверти (74,6%) выбросов в атмосферу составляют выбросы организаций обрабатывающих производств, организаций металлургического производства — 49,2%, организаций химического производства — 10,8%.

Также стало известно, что в 2017 году выбросы в атмосферу вредных веществ организациями Тульской области составили 119,7 тыс. тонн. По сравнению с 2016 годом этот показатель уменьшился на 15,6%. На очистные сооружения в 2017 году поступило 409,5 тыс. тонн загрязняющих веществ, из них 402,5 тыс. тонн (98,3%) уловлено и обезврежено.

Не обошлось и без информации о водных ресурсах. Согласно данным статистической отчетности, в 2017 году произошло снижение на 1,58% общего объема сброса сточных, транзитных и других вод в поверхностные водные объекты. Незначительно (на 0,81%) уменьшилось количество загрязненных сточных вод, при этом количество сточных вод без очистки увеличилось на 23,16%.

Динамику обеспечения питьевой водой хорошего качества в докладе отметили как положительную. Вспышек инфекционных заболеваний, связанных с водным путем передачи, за 2015-2017 годы не зарегистрировано. Остается стабильным качество питьевой воды в распределительной сети – этому способствуют мероприятия, проводимые по водоподготовке, замене и реконструкции водопроводных сетей и сооружений. Не отвечали санитарно-эпидемиологическим требованиям 12,3% источников централизованного водоснабжения.

Проверку радиационной обстановки на территории области в 2017 году проводили несколько радиологических лабораторий. По сравнению с предыдущими годами ситуация существенно не изменилась и остается удовлетворительной. «Вклад» в дозу облучения населения от природных источников составил 85,12%. Роспотребнадзор по Тульской области осуществлял комплекс надзорных мероприятий за деятельностью предприятий и организаций, использующих источники ионизирующего излучения.

Предоставили данные и о расходах на стабилизацию экологической ситуации. К примеру, на развитие лесного хозяйства Тульской области из федерального бюджета было израсходовано 100 860 000 рублей, из бюджета Тульской области — 35 572 000 рублей, дополнительные инвестиции составили 14 348 000 рублей. Эти суммы остались в рамках запланированных расходов.