новости
новости
Регистрация
Администрация Тулы: «Ливневая канализация «Октавы» не соединяется с городской системой»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Администрация Тулы: «Ливневая канализация «Октавы» не соединяется с городской системой»

Ранее пресс-служба предприятия сообщала, что затопление площадки связано с неудовлетворительным состоянием ливневки на ул. Ф. Энгельса.

Пресс-служба администрации Тулы прокомментировала информацию, опубликованную накануне индустриальным кластером «Октава», о неудовлетворительной работе ливневой канализации, из-за которой якобы произошло подтопление первого этажа здания. 
 
Напомним, в комментарии говорилось, что одной из причин подтопления является неудовлетворительное состояние ливневой канализации города: «произошедшее связано также с тем, что городская ливневая канализация по примыкающей к кластеру улице Ф. Энгельса находится местами в неудовлетворительном состоянии и не может обеспечить отведение дождевых вод в требуемом объеме».
 
– Считаем необходимым прокомментировать взаимосвязь городской ливневой канализации и ливневой системы предприятия. При строительстве кластера было выдано ООО «Октава» технические условия на подключение в систему ливневой канализации в коллектор диаметром 350 мм, но технические условия не были выполнены. В настоящее время выведенная труба, собирающая дождевые воды с крыши, не присоединена к городской сети. О чем свидетельствует фото, – прокомментировали в пресс-службе администрации Тулы.
 
 
Напомним, 18 июля в Туле открыл свою работу форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ. Местом проведения был выбран индустриальный кластер «Октава». Но накануне открытия форума Тулу залило почти тропическим дождем. 
 

Как обычно в период сильных осадков, в городе оружейников уходит под воду Красноармейский проспект, текут крыши жилых домов. Но вот чтобы залило офисное здание, тем более такого масштаба да накануне приезда гостей со всего ЦФО, – впервые. Очевидец заснял потоп вечером 17 июля 2018 года в творческом кластере «Октава».

Всю ночь с 17 на 18 июля общественники из региональной палаты перетаскивали реквизит для открытия форума в выставочный центр кремля (известный в народе как атриум). 

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:38 +4
Другие статьи по темам
Событие
сильный ливеньдом затопило
Место
Тула
Прочее
индустриальный кластер Октава

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области инспектор ДПС осужден за фальсификацию
В Тульской области инспектор ДПС осужден за фальсификацию
В Тульской области пройдет фольклорный фестиваль «Двенадцать ключей»
В Тульской области пройдет фольклорный фестиваль «Двенадцать ключей»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.