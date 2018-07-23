Администрация Тулы: «Ливневая канализация «Октавы» не соединяется с городской системой»

Пресс-служба администрации Тулы прокомментировала информацию, опубликованную накануне индустриальным кластером «Октава», о неудовлетворительной работе ливневой канализации, из-за которой якобы произошло подтопление первого этажа здания.

– Считаем необходимым прокомментировать взаимосвязь городской ливневой канализации и ливневой системы предприятия. При строительстве кластера было выдано ООО «Октава» технические условия на подключение в систему ливневой канализации в коллектор диаметром 350 мм, но технические условия не были выполнены. В настоящее время выведенная труба, собирающая дождевые воды с крыши, не присоединена к городской сети. О чем свидетельствует фото, – прокомментировали в пресс-службе администрации Тулы.

Как обычно в период сильных осадков, в городе оружейников уходит под воду Красноармейский проспект, текут крыши жилых домов. Но вот чтобы залило офисное здание, тем более такого масштаба да накануне приезда гостей со всего ЦФО, – впервые. Очевидец заснял потоп вечером 17 июля 2018 года в творческом кластере «Октава».

Всю ночь с 17 на 18 июля общественники из региональной палаты перетаскивали реквизит для открытия форума в выставочный центр кремля (известный в народе как атриум).