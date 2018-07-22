Пресс-служба творческого индустриального кластера «Октава»: протечки связаны с аномальным уровнем осадков

Пресс-служба творческого индустриального кластера «Октава» прислала комментарий по поводу информации о затоплении:

«17 июля действительно имело место подтопление части территории кластера «Октава»: стоки в полу первого и второго этажей здания, связанные с городской ливневой канализацией, начали протекать.

Уровень осадков в городе был признан аномальным: 17 июля метеорологи зафиксировали 62% осадков от декадной нормы, а в субботу, 21 июля, Гидрометцентр объявил в Тульской области «желтый» уровень погодной опасности.

На скопление серьезных объемов воды повлияло и местоположение здания в низине Центрального района.

Произошедшее связано также с тем, что городская ливневая канализация по примыкающей к кластеру улице Ф. Энгельса находится местами в неудовлетворительном состоянии и не может обеспечить отведение дождевых вод в требуемом объеме.

Специальная аппаратура позволила оперативно устранить последствия протечки и высушить здание в короткие сроки. В результате только часть форума «Сообщество» была перенесена на другую площадку, а запланированные тематические сессии 18 и 19 числа проходили в кластере. Помимо этого, 20 июля состоялся концерт певицы Гречки.

В данный момент проводится детальный анализ случившегося, и принимаются меры для того, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций».