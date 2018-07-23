В Тульской области пройдет фольклорный фестиваль «Двенадцать ключей»

Фото из архива Myslo.

28 июля в деревне Свиридово Веневского района Тульской области пройдет XII Международный фестиваль фольклора и ремесел «Двенадцать ключей».

В этот день в наш регион съедутся творческие коллективы из Тульской, Московской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Воронежской Свердловской и Владимирской областей, Ставропольского края и Армении.

Гостей фестиваля ждут выступления танцевальных и музыкальных фольклорных ансамблей, сольный фолк-рок проект Алены Романовой «AЛЁNA», старинные аттракционы и забавы, показательные выступления казаков по джигитовке и фланкировке шашкой, мастер-класс игры на гуслях. Объединение центров проведет ремесленные мастер-классы на «Ярмарке мастеров».

На «Вечерках» зрители познакомятся с танцевальными, музыкальными и игровыми традициями различных регионов России.

Вход бесплатный.