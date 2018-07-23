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В Тульской области пройдет фольклорный фестиваль «Двенадцать ключей»
Фото из архива Myslo.

В Тульской области пройдет фольклорный фестиваль «Двенадцать ключей»

Зрителей ждут фолк-рок, мастер-классы и музыкальные традиции разных регионов страны.

28 июля в деревне Свиридово Веневского района Тульской области пройдет XII Международный фестиваль фольклора и ремесел «Двенадцать ключей».

В этот день в наш регион съедутся творческие коллективы из Тульской, Московской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Воронежской Свердловской и Владимирской областей, Ставропольского края и Армении.

Гостей фестиваля ждут выступления танцевальных и музыкальных фольклорных ансамблей, сольный фолк-рок проект Алены Романовой «AЛЁNA», старинные аттракционы и забавы, показательные выступления казаков по джигитовке и фланкировке шашкой, мастер-класс игры на гуслях. Объединение центров проведет ремесленные мастер-классы на «Ярмарке мастеров».

На «Вечерках» зрители познакомятся с танцевальными, музыкальными и игровыми традициями различных регионов России.

Вход бесплатный.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:00 +2
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Место
Веневский районТульская область

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