В Тульской области пройдет фольклорный фестиваль «Двенадцать ключей»
Зрителей ждут фолк-рок, мастер-классы и музыкальные традиции разных регионов страны.
28 июля в деревне Свиридово Веневского района Тульской области пройдет XII Международный фестиваль фольклора и ремесел «Двенадцать ключей».
В этот день в наш регион съедутся творческие коллективы из Тульской, Московской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Воронежской Свердловской и Владимирской областей, Ставропольского края и Армении.
Гостей фестиваля ждут выступления танцевальных и музыкальных фольклорных ансамблей, сольный фолк-рок проект Алены Романовой «AЛЁNA», старинные аттракционы и забавы, показательные выступления казаков по джигитовке и фланкировке шашкой, мастер-класс игры на гуслях. Объединение центров проведет ремесленные мастер-классы на «Ярмарке мастеров».
На «Вечерках» зрители познакомятся с танцевальными, музыкальными и игровыми традициями различных регионов России.
Вход бесплатный.