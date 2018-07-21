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Из-за ливня в Туле затопило два многоквартирных дома
фото и видео из соцсетей.

Из-за ливня в Туле затопило два многоквартирных дома

Кроме этого автомобильные и тротуары оказались под водой.

В Туле из-за проливного дождя два многоквартирных дома оказались пролиты. 

Один из них - №10 по ул. Галкина. Потоп начался в два часа ночи в подъезде №4.

Как рассказывают жители дома, коммунальщики среагировали достаточно быстро, через полчаса после звонка уже начали сливать с крыши воду, однако это не помогло изменить кардинально ситуацию: по подъезду до сих пор льются потоки воды, электричество отключено из-за угрозы замыкания. 

В результате потопа повреждены этажи с 9 по 3-й и несколько квартир на верхних этажах.

Такая же ситуация и в многоквартирном доме в пос. Иншинкий. Жители поясняют, что ливневка в домах не работает. Вода сливается в канализацию, канализация засоряется, квартиры на первом этаже затапливаются. 

"Что творится в подъезде вы сами сейчас и увидите. Льет из всех щелей!" - добавляет автор видео.

В соцсетях туляки активно обсуждают непогоду и делятся фотографиями и видео с городских улиц:

Некоторые с юмором относятся к таким капризам погоды:

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:10 +14
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