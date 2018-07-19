После сильного ливня в Туле на ул. Новомосковской образовалось «море»: видео

Кадр из видео.

Тульскую область накрыл мощный грозовой фронт. После сильного ливня некоторые улицы в Туле оказались затоплены.

Пользователь myauu прислал в редакцию Myslo видео огромной лужи, которая образовалась на ул. Новомосковской.

- После ливня свежепостроенная дорога между домами Новомосковская, 10 и 16 превращается в море. Такое впечатление, что о ливневой канализации в новом районе попросту забыли, — пишет наш читатель.

За комментариями мы обратились к застройщику — ООО «СК Фаворит»:

- Сильный поток дождевых масс спровоцировал данную ситуацию на дороге, как и во многих районах города. Разбираемся.