Кадр из видео.
После сильного ливня в Туле на ул. Новомосковской образовалось «море»: видео
Жители засняли огромную лужу: пройти невозможно.
Тульскую область накрыл мощный грозовой фронт. После сильного ливня некоторые улицы в Туле оказались затоплены.
Пользователь myauu прислал в редакцию Myslo видео огромной лужи, которая образовалась на ул. Новомосковской.
- После ливня свежепостроенная дорога между домами Новомосковская, 10 и 16 превращается в море. Такое впечатление, что о ливневой канализации в новом районе попросту забыли, — пишет наш читатель.
За комментариями мы обратились к застройщику — ООО «СК Фаворит»:
- Сильный поток дождевых масс спровоцировал данную ситуацию на дороге, как и во многих районах города. Разбираемся.