Кадр из видео.
Сильный ливень в Туле: Мужчине пришлось выталкивать авто из огромной лужи
Инцидент произошел на улице Металлургов.
В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как автомобилист выталкивает автомобиль из огромной лужи. Инцидент произошел в Туле на улице Металлургов после сильного ливня.
Отметим, что помочь водителю решился только один молодой человек, проходивший мимо.
Видео Светланы Дроздовой.
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