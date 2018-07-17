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Сильный ливень в Туле: Мужчине пришлось выталкивать авто из огромной лужи
Кадр из видео.

Сильный ливень в Туле: Мужчине пришлось выталкивать авто из огромной лужи

Инцидент произошел на улице Металлургов.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как автомобилист выталкивает автомобиль из огромной лужи. Инцидент произошел в Туле на улице Металлургов после сильного ливня.

Отметим, что помочь водителю решился только один молодой человек, проходивший мимо.


Видео Светланы Дроздовой.
 

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сегодня, в 16:55 +4
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