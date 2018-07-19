Падение рабочих с крыши: тульские следователи проводят проверку

Фото с места происшествия. Фото СКР.

Один мужчина погиб на месте происшествия, другой находится в больнице.

Следователи проводят доследственную проверку по факту падения двух рабочих с крыши здания.

По предварительным данным, 18 июля двое работников проводили кровельные работы на крыше офисного здания, расположенного на ул. Болдина, 106. Оба работника сорвались с высоты.

37-летний мужчина скончался на месте происшествия, 53-летний рабочий доставлен в медицинское учреждение со множественными телесными повреждениями.

– В настоящее время проводится доследственная проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СК РФ по Тульской области.