Михаил Фадеев: Некоторые чиновники не в состоянии поддержать дискуссии активистов-общественников

По словам председателя Общественной палаты России, экологический форум «Сообщество» в Туле прошел очень продуктивно.

Два дня, 18 и 19 июля 2018 года, в Туле проходил форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ. Тема форума - «Природа и общество: как достичь гармонии».

В пленарном заседании участвовали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Два дня экологи, общественники, просто неравнодушные граждане обсуждали успешные практики – раздельного сбора мусора, озеленения городов, взаимодействия бизнеса, власти и общества в вопросах экологии, социально-экологические конфликты и пути их разрешения.

На вопрос – какое у вас самое яркое впечатление о форуме? – Михаил Фадеев ответил так:

– На сессиях видно невооруженным глазом разрыв между активистами и некоторыми чиновниками. Некоторые выступавшие чиновники оказались не в состоянии отвечать на те вопросы, которые ставят активисты. Не смогли поддержать дискуссию. Более того, у общественников-то ответы есть на эти вопросы, а у чиновников нет. Активисты оказываются более продвинутыми, чем чиновники.

По словам председателя Общественной палаты РФ, последствия для непродвинутых чиновников неизбежны:

– Наша задача – не только экспертная оценка, а общественная борьба. В хорошем смысле слова. Мы здесь увидели, что гражданские институты в части экологической работы высоко квалифицированы и энергичны. Это залог, того, что будут эффективнее и шире реализованы экологические государственные программы.

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