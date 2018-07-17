Как в Тульской области регулируют численность безнадзорных животных

16 июля в ходе оперативного совещания заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев доложил губернатору Алексею Дюмину об организации работы по регулированию численности безнадзорных животных.



По словам Миляева, в большинстве районов и городских округов Тульской области на данный момент заключены муниципальные контракты на оказание услуг по отлову и содержанию бездомных животных. Они заключались по итогам проведенных аукционов, а в ряде случаев — напрямую с единственным поставщиком.

С 10 июня по 10 июля силами государственных ветучреждений и частных организаций проведен месячник льготной стерилизации. Стерилизовано почти 700 животных.

Дмитрий Миляев отметил, что с учетом востребованности услуги в ближайшее время планируется провести акцию еще раз.



Кроме того, в районах ведется разработка муниципальных Положений о порядке использования безнадзорных животных после содержания в приюте в течение шести месяцев. В настоящее время в ряде муниципалитетов завершили предварительную подготовку проектов.



Миляев сообщил, что в адрес комитета Госдумы Р. Ф. по экологии и охраны окружающей среды направлено постановление Тульской облдумы с просьбой ускорить принятие законопроекта «Об ответственном обращении с животными».

Вместе с тем, Дмитрий Миляев признал, что результативность проводимой работы пока недостаточна, что подтверждается количеством поступающих обращений граждан.

Алексей Дюмин поручил Дмитрию Миляеву ежеквартально докладывать ему о мерах по регулированию численности безнадзорных животных, а также детально разобрать все поступившие от граждан обращения и добиться повышения эффективности работы в этой сфере.