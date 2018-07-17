новости
новости
Регистрация
Как в Тульской области регулируют численность безнадзорных животных

Как в Тульской области регулируют численность безнадзорных животных

За месяц стерилизовано почти 700 животных.

16 июля в ходе оперативного совещания заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев доложил губернатору Алексею Дюмину об организации работы по регулированию численности безнадзорных животных.

По словам Миляева, в большинстве районов и городских округов Тульской области на данный момент заключены муниципальные контракты на оказание услуг по отлову и содержанию бездомных животных. Они заключались по итогам проведенных аукционов, а в ряде случаев — напрямую с единственным поставщиком.

С 10 июня по 10 июля силами государственных ветучреждений и частных организаций проведен месячник льготной стерилизации. Стерилизовано почти 700 животных.

Дмитрий Миляев отметил, что с учетом востребованности услуги в ближайшее время планируется провести акцию еще раз.

Кроме того, в районах ведется разработка муниципальных Положений о порядке использования безнадзорных животных после содержания в приюте в течение шести месяцев. В настоящее время в ряде муниципалитетов завершили предварительную подготовку проектов.

Миляев сообщил, что в адрес комитета Госдумы Р. Ф. по экологии и охраны окружающей среды направлено постановление Тульской облдумы с просьбой ускорить принятие законопроекта «Об ответственном обращении с животными».

Вместе с тем, Дмитрий Миляев признал, что результативность проводимой работы пока недостаточна, что подтверждается количеством поступающих обращений граждан.

Алексей Дюмин поручил Дмитрию Миляеву ежеквартально докладывать ему о мерах по регулированию численности безнадзорных животных, а также детально разобрать все поступившие от граждан обращения и добиться повышения эффективности работы в этой сфере.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:06 +1
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий МиляевАлексей Дюмин
Место
Тула
Прочее
безнадзорные животные

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Тульской области: «Мою машину подожгли соседи!»
Житель Тульской области: «Мою машину подожгли соседи!»
Тулякам разъяснят порядок пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости
Тулякам разъяснят порядок пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.