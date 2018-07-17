Житель Тульской области: «Мою машину подожгли соседи!»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В редакцию Myslo обратился житель деревни Пахомово Заокского района Олег Зайцев. Он рассказал, что рано утром в воскресенье у него сгорел автомобиль «Шевроле Нива». Об этом случае мы писали здесь.

- Я работаю в Москве. Приехав домой в субботу, я не стал ставить авто в гараж, потому что мне надо было уезжать рано утром. Около половины 5 утра меня разбудили пожарные. Их вызвали очевидцы. А я ничего и не слышал! У нас такого в поселке 100 лет не было, — возмущается Олег.

В техническую неисправность автомобиля мужчина не верит — «Шевроле» он купил всего год назад. Машина была в идеальном состоянии.

- Я уже 20 лет являюсь членом одной политической партии, веду активную деятельность. Возможно, это кому-то не нравится и таким образом мне решили насолить, — говорит Олег Зайцев.

Еще одна версия у мужчины — машину специально подожгли соседи.

- Есть у меня соседка, я с ней в хороших отношениях. Но когда она выпьет, начинает нести всякий бред. В субботу она пьяная мне названивала до 12 ночи и угрожала поджечь «Шевроле»! Я даже выходил на улицу несколько раз и проверял автомобиль, — вспоминает Олег.

По словам мужчины, его авто было облито соляркой, и это подтвердили пожарные.

Мужчина написал заявление в полицию. На данный момент сказать, действительно ли это был поджог, сложно. По нашей информации, полицейские проводят проверку. Однако уже сейчас имеются все признаки того, что автомобиль загорелся не сам.

Myslo следит за развитием событий.