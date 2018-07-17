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Тулякам разъяснят порядок пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости

Тулякам разъяснят порядок пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости

19 июля откроется горячая линия.

Управление Росреестра по Тульской области 19 июля откроет горячую линию по вопросам пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 часов по телефону 8 (4872)24−82−29.

Начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Татьяна Сергеевна Чернышева разъяснит порядок пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:40 0
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