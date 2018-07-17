Тулякам разъяснят порядок пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости

Управление Росреестра по Тульской области 19 июля откроет горячую линию по вопросам пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 часов по телефону 8 (4872)24−82−29.

Начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Татьяна Сергеевна Чернышева разъяснит порядок пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости.