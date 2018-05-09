Фото Дмитрия Дзюбина.
По Туле идет «Бессмертный полк»
По традиции, туляки проходят по центру города с портретами своих прадедов, дедов и отцов-героев.
9 Мая по Туле в шестой раз проходит «Бессмертный полк». Путь шествия определен по маршруту от дома №4 по улице Менделеевской, мимо Тульского кремля, через площадь Ленина, по проспекту Ленина до памятника Л. Н. Толстому, далее в ЦПКиО им. П. П. Белоусова.
Во главе колонны едут военные автомобили, на которых передвигаются ветераны Великой Отечественной войны.
Предусмотрено музыкальное сопровождение общегородского шествия Губернаторским духовым оркестром, который передвигается вместе с колонной.
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