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По Туле идет «Бессмертный полк»
Фото Дмитрия Дзюбина.

По Туле идет «Бессмертный полк»

По традиции, туляки проходят по центру города с портретами своих прадедов, дедов и отцов-героев.

9 Мая по Туле в шестой раз проходит «Бессмертный полк». Путь шествия определен по маршруту от дома №4 по улице Менделеевской, мимо Тульского кремля, через площадь Ленина, по проспекту Ленина до памятника Л. Н. Толстому, далее в ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

Во главе колонны едут военные автомобили, на которых передвигаются ветераны Великой Отечественной войны.

Предусмотрено музыкальное сопровождение общегородского шествия Губернаторским духовым оркестром, который передвигается вместе с колонной. 

Смотрите прямую трансляцию в нашей группе ВКонтакте.

Большой фоторепортаж смотрите позже на Myslo.

Галерея
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Бессмертный полк 2018, Фото: 7
Бессмертный полк 2018, Фото: 8
Бессмертный полк 2018, Фото: 9
Бессмертный полк 2018, Фото: 10
Бессмертный полк 2018, Фото: 11
Бессмертный полк 2018, Фото: 12
Бессмертный полк 2018, Фото: 13
Бессмертный полк 2018, Фото: 14
Бессмертный полк 2018, Фото: 15
Бессмертный полк 2018, Фото: 16
Бессмертный полк 2018, Фото: 17
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Бессмертный полк 2018, Фото: 19
Бессмертный полк 2018, Фото: 20
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Бессмертный полк 2018, Фото: 33
Бессмертный полк 2018, Фото: 34
Бессмертный полк 2018, Фото: 35
Бессмертный полк 2018, Фото: 36
Бессмертный полк 2018, Фото: 37
Бессмертный полк 2018, Фото: 38
Бессмертный полк 2018, Фото: 39
Бессмертный полк 2018, Фото: 40
Бессмертный полк 2018, Фото: 41
Бессмертный полк 2018, Фото: 42
Бессмертный полк 2018, Фото: 43
Бессмертный полк 2018, Фото: 44
Бессмертный полк 2018, Фото: 45
Бессмертный полк 2018, Фото: 46
Бессмертный полк 2018, Фото: 47
Бессмертный полк 2018, Фото: 48
Бессмертный полк 2018, Фото: 49
Бессмертный полк 2018, Фото: 50
Бессмертный полк 2018, Фото: 51
Бессмертный полк 2018, Фото: 52
Бессмертный полк 2018, Фото: 53
Бессмертный полк 2018, Фото: 54
Бессмертный полк 2018, Фото: 55
Бессмертный полк 2018, Фото: 56
Бессмертный полк 2018, Фото: 57
Бессмертный полк 2018, Фото: 58
Бессмертный полк 2018, Фото: 59
Бессмертный полк 2018, Фото: 60
Бессмертный полк 2018, Фото: 61
Бессмертный полк 2018, Фото: 62
Бессмертный полк 2018, Фото: 63
Бессмертный полк 2018, Фото: 64
Бессмертный полк 2018, Фото: 65
Бессмертный полк 2018, Фото: 66
Бессмертный полк 2018, Фото: 67
Бессмертный полк 2018, Фото: 68
Бессмертный полк 2018, Фото: 69
Бессмертный полк 2018, Фото: 70
Бессмертный полк 2018, Фото: 71
Бессмертный полк 2018, Фото: 72
Бессмертный полк 2018, Фото: 73
Бессмертный полк 2018, Фото: 74
Бессмертный полк 2018, Фото: 75
Бессмертный полк 2018, Фото: 76
Бессмертный полк 2018, Фото: 77
Бессмертный полк 2018, Фото: 78
Бессмертный полк 2018, Фото: 79
Бессмертный полк 2018, Фото: 80
Бессмертный полк 2018, Фото: 81
Бессмертный полк 2018, Фото: 82
Бессмертный полк 2018, Фото: 83
Бессмертный полк 2018, Фото: 84
Бессмертный полк 2018, Фото: 85
Бессмертный полк 2018, Фото: 86
Бессмертный полк 2018, Фото: 87
Бессмертный полк 2018, Фото: 88
Бессмертный полк 2018, Фото: 89
Бессмертный полк 2018, Фото: 90
Бессмертный полк 2018, Фото: 91
Бессмертный полк 2018, Фото: 92
Бессмертный полк 2018, Фото: 93
Бессмертный полк 2018, Фото: 94
Бессмертный полк 2018, Фото: 95
Бессмертный полк 2018, Фото: 96
Бессмертный полк 2018, Фото: 97
Бессмертный полк 2018, Фото: 98
Бессмертный полк 2018, Фото: 99
Бессмертный полк 2018, Фото: 100
Бессмертный полк 2018, Фото: 101
Бессмертный полк 2018, Фото: 102
Бессмертный полк 2018, Фото: 103
Бессмертный полк 2018, Фото: 104
Бессмертный полк 2018, Фото: 105
Бессмертный полк 2018, Фото: 106
Бессмертный полк 2018, Фото: 107
Бессмертный полк 2018, Фото: 108
Бессмертный полк 2018, Фото: 109
Бессмертный полк 2018, Фото: 110
Бессмертный полк 2018, Фото: 111
Бессмертный полк 2018, Фото: 112
Бессмертный полк 2018, Фото: 113
Бессмертный полк 2018, Фото: 114
Бессмертный полк 2018, Фото: 115
Бессмертный полк 2018, Фото: 116
Бессмертный полк 2018, Фото: 117
Бессмертный полк 2018, Фото: 118
Бессмертный полк 2018, Фото: 119
Бессмертный полк 2018, Фото: 120
Бессмертный полк 2018, Фото: 121
Бессмертный полк 2018, Фото: 122
Бессмертный полк 2018, Фото: 123
Бессмертный полк 2018, Фото: 124
Бессмертный полк 2018, Фото: 125
Бессмертный полк 2018, Фото: 126
Бессмертный полк 2018, Фото: 127
Бессмертный полк 2018, Фото: 128
Бессмертный полк 2018, Фото: 129
Бессмертный полк 2018, Фото: 130
Бессмертный полк 2018, Фото: 131
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