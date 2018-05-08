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В Тульской области прошла акция «Поезд Памяти»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области прошла акция «Поезд Памяти»

Стилизованные составы отправились по трем маршрутам боевой славы.

8 мая в нашем регионе состоялась уже традиционная акция «Поезд Памяти». Пассажиры стилизованных железнодорожных составов — ветераны, военнослужащие, железнодорожники, школьники, кадеты и юнармейцы — проехали по местам сражений Великой Отечественной войны.

На станциях Шепелево, Черепеть, Упа, Скуратово, Плавск, Лазарево, Ясная Поляна, Мордвес, Венев, Узловая, Криволучье прошло возложение цветов к памятным местам и захоронениям воинов, павших во время героической обороны Тулы и южных подступов к Москве от фашистов.

В этом году по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны участники акции впервые посетили города и населенные пункты воинской доблести.

В Плавском районе на станции Горбачево состоялось торжественное открытие воинского мемориала, посвященного присвоению поселку Почетного звания «Населенный пункт воинской доблести».

Конечной остановкой стал Московский вокзал в Туле. У мемориального комплекса героическим защитникам города-героя в годы Великой Отечественной войны состоялся торжественный митинг.

От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина заместитель председателя правительства — министр молодежной политики региона Юлия Вепринцева поздравила собравшихся с наступающим Днем Великой Победы.

По окончании митинга состоялся праздничный концерт. Гостей мероприятия также угостили традиционной солдатской кашей.

Сюжет: День Победы-2018
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