Сотрудники МЧС проверили противопожарную безопасность в детских лагерях Тульской области

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сотрудники МЧС уделяют особое внимание обеспечению безопасности объектов летнего отдыха детей. В Тульской области спасатели провели плановую проверку 22 загородных детских оздоровительных лагерей на соблюдение требований противопожарной безопасности.

Кроме того, в текущем году сотрудники МЧС проведут в каждой смене профилактическое мероприятие «День безопасности». Будут организованы тренировки по эвакуации при пожаре, с персоналом проведут противопожарный инструктаж, а с детьми — беседы, конкурсы и викторины на тематику противопожарной безопасности, а также безопасности на воде.