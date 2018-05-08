Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Сотрудники МЧС проверили противопожарную безопасность в детских лагерях Тульской области
Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Сотрудники МЧС уделяют особое внимание обеспечению безопасности объектов летнего отдыха детей. В Тульской области спасатели провели плановую проверку 22 загородных детских оздоровительных лагерей на соблюдение требований противопожарной безопасности.
Кроме того, в текущем году сотрудники МЧС проведут в каждой смене профилактическое мероприятие «День безопасности». Будут организованы тренировки по эвакуации при пожаре, с персоналом проведут противопожарный инструктаж, а с детьми — беседы, конкурсы и викторины на тематику противопожарной безопасности, а также безопасности на воде.
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