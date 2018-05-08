новости
новости
Регистрация
В Алексине бывший полицейский осужден за взятку
Фото myjus.ru.

В Алексине бывший полицейский осужден за взятку

Мужчине назначен штраф – 70 000 рублей.

Алексинский суд вынес обвинительный приговор бывшему участковому. 38-летний мужчина осужден по статье «Получение взятки».

В декабре прошлого года старший участковый уполномоченный выявил, что в одном из магазинов на его поднадзорной территории продавец незаконно торговала алкоголем. Вместо составления протокола полицейский потребовал у женщины взятку в размере 7 000 рублей, при получении которой он и был задержан.

До вынесения приговора мужчина уволен из органов внутренних дел. Суд назначил ему наказание — штраф 70 000 рублей.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:47 0
Другие статьи по темам
Событие
Полицейский требовал взятку
Место
АлексинТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За первый квартал 2018 года туляки взяли кредитов на 23 млрд рублей
За первый квартал 2018 года туляки взяли кредитов на 23 млрд рублей
В Тульской области прошла акция «Поезд Памяти»
В Тульской области прошла акция «Поезд Памяти»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.