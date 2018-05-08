В Алексине бывший полицейский осужден за взятку

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Алексинский суд вынес обвинительный приговор бывшему участковому. 38-летний мужчина осужден по статье «Получение взятки».

В декабре прошлого года старший участковый уполномоченный выявил, что в одном из магазинов на его поднадзорной территории продавец незаконно торговала алкоголем. Вместо составления протокола полицейский потребовал у женщины взятку в размере 7 000 рублей, при получении которой он и был задержан.

До вынесения приговора мужчина уволен из органов внутренних дел. Суд назначил ему наказание — штраф 70 000 рублей.