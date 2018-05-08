9 мая в Туле перекроют движение транспорта

Фото b-port.com.

Ограничения коснутся также остановки и стоянки транспорта.

В областной столице в День Победы в связи с проведением праздничных мероприятий ограничат остановку, стоянку и движение транспортных средств.

С 0.00 до 13.00 будет запрещена остановка, стоянка и движение всех видов транспортных средств:

на пл. Ленина,

по ул. Менделеевской,

по ул. Дзержинского, в Садовом переулке,

по ул. Никитской,

в Чапаевском проезде,

по ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской),

по ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской),

на Крестовоздвиженской пл.,

по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл.),

по ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской),

по ул. Союзной,

в Денисовском переулке,

в Благовещенском переулке,

по ул. Советской (на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского),

по пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской),

по ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена),

по ул. Лейтейзена,

по ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской),

по ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской),

по ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской);

С 0.00 до 10.00:

на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади,

по ул. 9 Мая на участке от пр. Ленина до ул. Смидович;

С 0.00 до 14.00:

по пр. Ленина (на участке от ул. Пушкинской до ул. Агеева),

около сквера возле памятника Л. Н. Толстого (от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса, на площади Искусств),

по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Жаворонкова до ул. Агеева),

по ул. Первомайской (нечетная сторона на участке от ул. Вересаева до ул. Свободы);

С 0.00 до 23.00:

на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»,

на набережной реки Упы,

по ул. Советской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского);

С 13.00 до 23.00: