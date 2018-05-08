Фото b-port.com.
9 мая в Туле перекроют движение транспорта
Ограничения коснутся также остановки и стоянки транспорта.
В областной столице в День Победы в связи с проведением праздничных мероприятий ограничат остановку, стоянку и движение транспортных средств.
С 0.00 до 13.00 будет запрещена остановка, стоянка и движение всех видов транспортных средств:
- на пл. Ленина,
- по ул. Менделеевской,
- по ул. Дзержинского, в Садовом переулке,
- по ул. Никитской,
- в Чапаевском проезде,
- по ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской),
- по ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской),
- на Крестовоздвиженской пл.,
- по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл.),
- по ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской),
- по ул. Союзной,
- в Денисовском переулке,
- в Благовещенском переулке,
- по ул. Советской (на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского),
- по пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской),
- по ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена),
- по ул. Лейтейзена,
- по ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской),
- по ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской),
- по ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской);
С 0.00 до 10.00:
- на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади,
- по ул. 9 Мая на участке от пр. Ленина до ул. Смидович;
С 0.00 до 14.00:
- по пр. Ленина (на участке от ул. Пушкинской до ул. Агеева),
- около сквера возле памятника Л. Н. Толстого (от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса, на площади Искусств),
- по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Жаворонкова до ул. Агеева),
- по ул. Первомайской (нечетная сторона на участке от ул. Вересаева до ул. Свободы);
С 0.00 до 23.00:
- на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»,
- на набережной реки Упы,
- по ул. Советской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского);
- на площади Ленина,
- по ул. Менделевской (на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади).
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