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9 мая в Туле перекроют движение транспорта
Фото b-port.com.

9 мая в Туле перекроют движение транспорта

Ограничения коснутся также остановки и стоянки транспорта.

В областной столице в День Победы в связи с проведением праздничных мероприятий ограничат остановку, стоянку и движение транспортных средств.

С 0.00 до 13.00 будет запрещена остановка, стоянка и движение всех видов транспортных средств:

  • на пл. Ленина,
  • по ул. Менделеевской,
  • по ул. Дзержинского, в Садовом переулке,
  • по ул. Никитской,
  • в Чапаевском проезде,
  • по ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской),
  • по ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской),
  • на Крестовоздвиженской пл.,
  • по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл.),
  • по ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской),
  • по ул. Союзной,
  • в Денисовском переулке,
  • в Благовещенском переулке,
  • по ул. Советской (на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского),
  • по пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской),
  • по ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена),
  • по ул. Лейтейзена,
  • по ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской),
  • по ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской),
  • по ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской);

С 0.00 до 10.00:

  • на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади,
  • по ул. 9 Мая на участке от пр. Ленина до ул. Смидович;

С 0.00 до 14.00:

  • по пр. Ленина (на участке от ул. Пушкинской до ул. Агеева),
  • около сквера возле памятника Л. Н. Толстого (от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса, на площади Искусств),
  • по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Жаворонкова до ул. Агеева),
  • по ул. Первомайской (нечетная сторона на участке от ул. Вересаева до ул. Свободы);

С 0.00 до 23.00:

  • на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»,
  • на набережной реки Упы,
  • по ул. Советской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского);

С 13.00 до 23.00:

  • на площади Ленина,
  • по ул. Менделевской (на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади).
Сюжет: День Победы-2018
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